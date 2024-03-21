Президент Литвы ответил на критику неправительственных организаций в адрес Кащюнаса: у меня тоже есть к ним вопрос

Однако глава страны недоумевает, почему высказанные сейчас сомнения в пригодности Л. Кащюнаса возглавить министерство не были слышны тогда, когда консерватора назначали председателем парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО).
"Мы живем в демократическом обществе, и общественные, неправительственные организации всегда могут высказать свое мнение – я бы даже призвал их к этому", - заявил Г. Науседа журналистам в Брюсселе перед началом заседания Европейского совета.
"У меня есть к ним вопрос – считают ли они, что присутствие человека на посту председателя Комитета по национальной безопасности и обороне не могло вызвать подобные проблемы, если эти аргументы действительно веские? Это также очень влиятельная фигура, но на момент его назначения (в качестве главы комитета) я не слышал подобных сомнений или жалоб", - отметил он.
Однако Г. Науседа заверил, что, прежде чем принять решение по кандидатуре Л. Кащюнаса, он рассмотрит все аспекты. Президент обещает принять решение в ближайшее время.
"Я оценю все аспекты. Сейчас я жду информации, которая позволит мне лучше понять контекст назначения, и только тогда я приму решение. Я надеюсь, что это будет сделано к вечеру пятницы, но, возможно, это может перенестись на понедельник", - добавил он.
Более 20 неправительственных организаций обратились к президенту Гитанасу Науседе с просьбой не назначать председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринаса Кащюнаса министром обороны.
По мнению авторов обращения, ценности этого политика противоречат правам человека.
Кандидатура Л. Кащюнаса на пост министра обороны главе страны была представлена во вторник. Его кандидатуру и ранее указывали в качестве одного из наиболее реальных политиков на смену уходящему в отставку министру обороны Арвидасу Анушаускасу.
Новость о неожиданной отставке министра появилась в пятницу. Пресс-служба правительства в пятницу вечером распространила заявление, в котором говорится, что премьер-министр получила заявление А. Анушаускаса об отставке с поста министра обороны.