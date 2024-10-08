Президент Литвы отстоял очередь, чтобы проголосовать на досрочных выборах в Сейм

„Не поддавайтесь политической апатии. Возможно, кто-то хотел бы, чтобы вы поддались, но на самом деле, я думаю, мы не можем позволить себе роскошь быть безразличными, потому что, если мы не проголосуем, проголосуют другие, выберут другие, и тогда нам придется снова слушать: если тебе что-то не нравится, голосуй в 2028 году. Такого быть не должно, и я очень надеюсь на активное участие людей и, конечно, на гораздо более высокий уровень участия людей, чем на выборах в Европарламент“, - сказал он.