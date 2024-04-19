Президент Литвы отреагировал на критику главы МВД по поводу подозреваемых в нападении на Волкова

"Наверное, не дело госпожи Билотайте указывать мне, что я должен и чего не должен говорить. А ей лучше направить энергию на создание большего количества гражданских убежищ и другие работы, которые находятся в ведении министерства", – заявил журналистам в пятницу Г. Науседа.
"Это действительно не повредит расследованиям и процессам, потому что мы очень тщательно оценили, когда можем это сделать и когда это уже не скажется на качестве операции", – добавил он.
По утверждению Г. Науседы, о задержании нападавших на Л. Волкова ему сообщил президент Польши Анджей Дуда.
"Эту информацию я знал еще несколько недель назад, однако мы соблюдали все процедурные моменты, чтобы не поставить под угрозу успех операции. Меня лично проинформировал президент Республики Польша о том, что лица задержаны, что они будут сотрудничать и беспрепятственно передадут этих лиц нам", – сказал президент.
"Я считаю, что это просто пример добрососедского сотрудничества между государствами", – сказал глава государства.
Министр внутренних дел А. Билотайте раскритиковала решение президента Г. Науседы объявить о задержании нападавших на российского оппозиционера Леонида Волкова.
По мнению министра, обнародование этой информации – прерогатива служб, а не политиков, поэтому подобные заявления главы государства могут навредить проводимому досудебному расследованию.
В пятницу президент Г. Науседа сообщил о задержании в Польше двух лиц, подозреваемых в нападении на проживающего в Литве российского оппозиционера Л. Волкова.