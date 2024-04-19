Президент Литвы отреагировал на критику главы МВД по поводу подозреваемых в нападении на Волкова

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Президент Гитанас Науседа, объявивший о задержании лиц, напавших на российского оппозиционера Леонида Волкова, и подвергшийся за это критике, говорит, что не министра внутренних дел Агне Билотайте дело указывать ему, что говорить.

"Наверное, не дело госпожи Билотайте указывать мне, что я должен и чего не должен говорить. А ей лучше направить энергию на создание большего количества гражданских убежищ и другие работы, которые находятся в ведении министерства", – заявил журналистам в пятницу Г. Науседа.

"Это действительно не повредит расследованиям и процессам, потому что мы очень тщательно оценили, когда можем это сделать и когда это уже не скажется на качестве операции", – добавил он.

По утверждению Г. Науседы, о задержании нападавших на Л. Волкова ему сообщил президент Польши Анджей Дуда.

"Эту информацию я знал еще несколько недель назад, однако мы соблюдали все процедурные моменты, чтобы не поставить под угрозу успех операции. Меня лично проинформировал президент Республики Польша о том, что лица задержаны, что они будут сотрудничать и беспрепятственно передадут этих лиц нам", – сказал президент.

"Я считаю, что это просто пример добрососедского сотрудничества между государствами", – сказал глава государства.

Министр внутренних дел А. Билотайте раскритиковала решение президента Г. Науседы объявить о задержании нападавших на российского оппозиционера Леонида Волкова.

По мнению министра, обнародование этой информации – прерогатива служб, а не политиков, поэтому подобные заявления главы государства могут навредить проводимому досудебному расследованию.

В пятницу президент Г. Науседа сообщил о задержании в Польше двух лиц, подозреваемых в нападении на проживающего в Литве российского оппозиционера Л. Волкова.

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