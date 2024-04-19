Президент Литвы отреагировал на критику главы МВД по поводу подозреваемых в нападении на Волкова

"Наверное, не дело госпожи Билотайте указывать мне, что я должен и чего не должен говорить. А ей лучше направить энергию на создание большего количества гражданских убежищ и другие работы, которые находятся в ведении министерства", – заявил журналистам в пятницу Г. Науседа.

"Это действительно не повредит расследованиям и процессам, потому что мы очень тщательно оценили, когда можем это сделать и когда это уже не скажется на качестве операции", – добавил он.

По утверждению Г. Науседы, о задержании нападавших на Л. Волкова ему сообщил президент Польши Анджей Дуда.