Президент Литвы отправляется с визитом в Париж: встретится с Макроном, откроет двусторонний форум обороны

Как сообщает Офис президента, в ходе визита, запланированного на 12-13 марта, Г. Науседа встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Лидеры Литвы и Франции обсудят вопросы европейской безопасности, поддержки Украины, укрепления оборонной промышленности Евросоюза (ЕС).

Президенты также откроют двусторонний Литовско-французский форум обороны.

Г. Науседа вместе с Э. Макроном и первыми леди также откроют литовский сезон во Франции – глава страны вместе с Дианой Науседене примет участие в открытии сквера Литвы в Париже.