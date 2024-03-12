Президент Литвы отправляется с визитом в Париж: встретится с Макроном, откроет двусторонний форум обороны

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: lrp.lt nuotr.

Президент Гитанас Науседа во вторник с официальным визитом отправляется в Париж.

Как сообщает Офис президента, в ходе визита, запланированного на 12-13 марта, Г. Науседа встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Лидеры Литвы и Франции обсудят вопросы европейской безопасности, поддержки Украины, укрепления оборонной промышленности Евросоюза (ЕС).

Президенты также откроют двусторонний Литовско-французский форум обороны.

Г. Науседа вместе с Э. Макроном и первыми леди также откроют литовский сезон во Франции – глава страны вместе с Дианой Науседене примет участие в открытии сквера Литвы в Париже.

В свою очередь первая леди Д. Науседене встретится с первой леди Франции Бриджит Макрон, с руководителями и учителями действующих в стране литовских школ.

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