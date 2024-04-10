Президент Литвы открыл встречу высокого уровня по энергетической безопасности региона Балтийского моря

Эта энергетическая конференция, проходящая накануне саммита и бизнес-форума "Инициативы трех морей" (ИТМ) в Вильнюсе, во многом дополняет приоритеты председательства Литвы в ИТМ и темы дискуссий, которые пройдут в четверг, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.
В своем приветственном слове глава Литвы подчеркнул, что необходимость повышения энергетической устойчивости и независимости Европы от российских энергоносителей остается исключительно актуальной.
"Наши совместные обязательства и усилия уже принесли значительные изменения в энергетической безопасности региона. После начала широкомасштабной агрессии России против Украины мы продемонстрировали убедительный отказ от импорта ископаемого топлива и электроэнергии из страны-агрессора. Коллективная зависимость Европы от российских ресурсов стремительно снижается. Литва, отказавшаяся от импорта газа, нефти и электроэнергии из России еще в апреле 2022 года, больше никогда не будет оглядываться назад", - подчеркнул президент.
По утверждению главы государства, уроки последних двух лет и предыдущих десятилетий показали, что другого выхода, кроме как полностью дистанцироваться от российской энергетики, просто не существует.
"Никакой возврат к прежней зависимости недопустим даже теоретически. Нас предупреждали – даже угрожали, – что Европа не выживет без российского газа. И все же, после очередного зимнего сезона, мы целы и невредимы. Никакой надвигающейся гибели не наблюдается", - сказал Г. Науседа.
Президент также подчеркнул, что последние достижения зависят от краткосрочных мер, а для обеспечения долгосрочной стабильности необходимы дополнительные шаги. По словам главы государства, необходимо обеспечить производство и поставки доступной по цене зеленой энергии, что поможет достичь целей энергетической безопасности и борьбы с изменением климата, а также сохранить международную конкурентоспособность Европы, усилить защиту энергетической инфраструктуры и повысить устойчивость к внешним кибернетическим и другим угрозам.
"Нам нужна радикальная трансформация энергетической системы. Нам нужно ускорить внедрение возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, гибкости, систем накопления энергии и новаторских технологий, а также укрепить нашу взаимосвязанность. Необходимо восстановить конкурентоспособную индустрию технологий и производства чистой энергии в Европе, которая в настоящее время сконцентрирована на других континентах", - отметил Г. Науседа.
Глава Литвы резюмировал, что Европа стоит на пороге серьезных перемен, и сегодняшняя встреча служит сигналом общей приверженности созданию более чистого, безопасного, устойчивого и процветающего энергетического будущего.
Как указывается Офис президента, встреча высокого уровня по энергетической безопасности региона Балтийского моря является продолжением состоявшегося в 2022 году в Дании саммита стран Балтийского моря, посвященного вопросам энергетической безопасности.