Президент Литвы открыл военный городок в Шяуляй

В своей приветственной речи глава государства выразил надежду, что новый объект военной инфраструктуры, рассчитанный на подразделение батальонного уровня, как и два других военных городка, открытых в этом году в Вильнюсе и Шилале, поможет Вооруженным силам Литвы быстрее расти и укрепляться, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.
„Развитие военных городков – один из самых успешных проектов системы национальной обороны за последнее время. Это необходимая инвестиция в обеспечение безопасности всех жителей Литвы“, – сказал президент, положительно оценив улучшение условий службы литовских солдат.
По словам главы государства, современная военная инфраструктура повышает привлекательность военной службы. Это позволяет Литовской армии расширять личный состав и продолжать комплектование воинских формирований, реализуя решение о создании пехотной дивизии полной оперативной готовности.
По словам президента, в условиях, когда Россия атакует Украину и угрожает Западу, Литве нужен каждый хорошо обученный, патриотически настроенный солдат, который умеет и может с оружием в руках дать отпор агрессорам.
Глава государства подчеркнул, что военный городок в Шяуляй будет играть важную роль в переходе Литвы к всеобщей воинской обязанности как важнейшему элементу тотальной обороны, указывает офис президента.
„Это будет еще одно место, где рождается будущая мощь Литовской армии“, – сказал Г. Науседа.
Новый военный городок в Шяуляй предназначен для размещения личного состава пехотного батальона им. князя Маргириса пехотной бригады „Жемайтия“ им. Великого гетмана литовского Яна Кароля Ходкевича Вооруженных сил Литвы и 6-го отряда округа Присикялимо (Воскресения) Добровольческих сил охраны края.
В трех новых военных городках смогут работать и служить до 2 400 солдат и гражданских служащих системы национальной обороны.