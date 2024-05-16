Президент Литвы осудил покушение на премьер-министра Словакии

"Я решительно осуждаю покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. К таким актам насилия следует проявлять нулевую терпимость", - написал президент в своем аккаунте в социальной сети X в среду вечером.
Пожелав премьер-министру скорейшего выздоровления, Г. Науседа призывает провести тщательное расследование инцидента.
В среду словацкие СМИ сообщили о том, что на премьер-министра страны Р. Фицо было совершено покушение, в него стреляли.
В премьер-министра выстрелили перед зданием в Гандлове, где проходило заседание правительства, сообщило информационное агентство Словацкой Республики TASR.
По данным журналистов, прозвучало несколько выстрелов. Премьер-министра доставили в больницу, предполагаемого нападавшего задержала полиция.
Полиция эвакуировала культурный центр, где проходило выездное заседание правительства.
Последний срок Р. Фицо на посту премьер-министра начался в октябре. 59-летний политик ранее занимал пост премьер-министра с 2006 по 2010 год и с 2012 по 2018 год.