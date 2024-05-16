2024.05.16 10:18

Президент Литвы осудил покушение на премьер-министра Словакии

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Security officers move Slovak PM Robert Fico in a car after a shooting incident, after a Slovak government meeting in Handlova, Slovakia, May 15, 2024. REUTERS/Radovan Stoklasa
Security officers move Slovak PM Robert Fico in a car after a shooting incident, after a Slovak government meeting in Handlova, Slovakia, May 15, 2024. REUTERS/Radovan Stoklasa
ФОТО: Reuters

Президент Гитанас Науседа решительно осудил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, произошедшее в Гандлове в центральной части Словакии (190 км от Братиславы).

"Я решительно осуждаю покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. К таким актам насилия следует проявлять нулевую терпимость", - написал президент в своем аккаунте в социальной сети X в среду вечером.

Пожелав премьер-министру скорейшего выздоровления, Г. Науседа призывает провести тщательное расследование инцидента.

В среду словацкие СМИ сообщили о том, что на премьер-министра страны Р. Фицо было совершено покушение, в него стреляли.

В премьер-министра выстрелили перед зданием в Гандлове, где проходило заседание правительства, сообщило информационное агентство Словацкой Республики TASR.

По данным журналистов, прозвучало несколько выстрелов. Премьер-министра доставили в больницу, предполагаемого нападавшего задержала полиция.

Полиция эвакуировала культурный центр, где проходило выездное заседание правительства.
Последний срок Р. Фицо на посту премьер-министра начался в октябре. 59-летний политик ранее занимал пост премьер-министра с 2006 по 2010 год и с 2012 по 2018 год.

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