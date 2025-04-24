Президент Литвы: остановить преступления, совершаемые Россией, может только сила

„Рассуждая о том, что Россия хочет в обмен на прекращение огня, она продолжает атаковать украинские города“, - написал президент в своем аккаунте в соцсети X в четверг.
„Кривой Рог, Харьков, Сумы, а теперь и Киев, полыхают. Такие преступления ненависти не остановить сладкими словами – только силой“, - добавил глава государства.
Кроме того, Г. Науседа заверил, что Литва будет поддерживать Украину и ее лидера Владимира Зеленского до победы.
Соединенные Штаты уже несколько недель оказывают давление на Украину, требуя от нее согласиться с мирным соглашением, которое может заставить Киев отдать часть территорий, в настоящее время оккупированных Россией. Вашингтон пригрозил выйти из мирных переговоров, если Россия и Украина не достигнут соглашения в ближайшее время.
Ранее в четверг Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что по меньшей мере девять человек погибли и более 60 получили ранения в результате массированного ракетного обстрела в Киеве сегодня рано утром. По данным службы, среди 42 госпитализированных шестеро детей.