2025.04.24 15:53

Президент Литвы: остановить преступления, совершаемые Россией, может только сила

 
Elta
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Поскольку Россия продолжает обстреливать украинские города, президент Гитанас Науседа утверждает, что такую агрессию невозможно остановить словами. По его словам, сделать это можно только силой.

„Рассуждая о том, что Россия хочет в обмен на прекращение огня, она продолжает атаковать украинские города“, - написал президент в своем аккаунте в соцсети X в четверг.

„Кривой Рог, Харьков, Сумы, а теперь и Киев, полыхают. Такие преступления ненависти не остановить сладкими словами – только силой“, - добавил глава государства.

Кроме того, Г. Науседа заверил, что Литва будет поддерживать Украину и ее лидера Владимира Зеленского до победы.

Соединенные Штаты уже несколько недель оказывают давление на Украину, требуя от нее согласиться с мирным соглашением, которое может заставить Киев отдать часть территорий, в настоящее время оккупированных Россией. Вашингтон пригрозил выйти из мирных переговоров, если Россия и Украина не достигнут соглашения в ближайшее время.

Ранее в четверг Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что по меньшей мере девять человек погибли и более 60 получили ранения в результате массированного ракетного обстрела в Киеве сегодня рано утром. По данным службы, среди 42 госпитализированных шестеро детей.

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