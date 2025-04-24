Президент Литвы: остановить преступления, совершаемые Россией, может только сила

„Рассуждая о том, что Россия хочет в обмен на прекращение огня, она продолжает атаковать украинские города“, - написал президент в своем аккаунте в соцсети X в четверг.

„Кривой Рог, Харьков, Сумы, а теперь и Киев, полыхают. Такие преступления ненависти не остановить сладкими словами – только силой“, - добавил глава государства.

Кроме того, Г. Науседа заверил, что Литва будет поддерживать Украину и ее лидера Владимира Зеленского до победы.