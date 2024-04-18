Президент Литвы: окно для принятия решений по финансированию обороны закрывается

"Хочу отметить, что, когда мы говорим о финансировании обороны и некоторых вопросах налогообложения, мы должны отметить, что об этом необходимо объявить как минимум за 6 месяцев до реализации. И именно поэтому это окно времени, как и налоговая реформа, закрывается. Правда, масштабы самого проекта не такие огромные, как налоговая реформа. Поэтому, я думаю, мы сможем договориться", - сказал Г. Науседа журналистам в Брюсселе.
Президент еще раз подчеркнул, что не поддерживает никакого повышения налога на добавленную стоимость (НДС) в оборонных целях. Он отметил, что вопрос НДС практически больше не обсуждается в рамках дискуссий о финансировании обороны.
"Если мы говорим об устойчивой и долгосрочной модернизации Литовской армии, то определенные политические ресурсы могут быть получены за счет налогов, но я категорически против повышения НДС, потому что это было бы антисоциально. И в принципе это предложение кажется снято с обсуждения", - пояснил глава страны.
Г. Науседа заявил, что поддерживает повышение налога на прибыль, сокращение льгот и обеспечение прогрессивности как способы создания устойчивого финансирования обороны. По его словам, Литва могла бы брать займы на краткосрочные нужды.
"И я думаю, что здесь мы действительно могли бы найти консенсус", - сказал Г. Науседа.
В среду премьер-министр Ингрида Шимоните организовала встречу политических партий и представителей бизнеса по поводу увеличения финансирования обороны Литвы.
После этого премьер сообщила, что предлагается создать специальный фонд, который будет аккумулировать средства на нужды, связанные с дополнительным финансированием обороны.
Также, по словам И. Шимоните, политики, представители бизнеса и неправительственные организации склонны договориться по поводу дополнительного финансирования обороны путем повышения налога на прибыль на 1 проц.
Финансирование национальной обороны Литвы в этом году составит 2,75 проц. ВВП, но планируется, что в ближайшие годы эта сумма достигнет как минимум 3 проц.