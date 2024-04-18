Президент Литвы одобряет применение повышенных таможенных пошлин ко всей российской сельхозпродукции

"Я думаю, что у нас будет именно текст об ограничении сельскохозяйственной продукции. Будут ли там исключения? Да, но мы заинтересованы в том, чтобы их было меньше. И мой визит к фермерам свидетельствует о том, что не только зерновые культуры являются проблемой", – заявил Г. Науседа журналистам в Брюсселе.
Однако глава государства признает, что некоторые страны ЕС не одобряют подобные ограничения, поэтому необходим поиск компромиссов.
"Естественно, что у некоторых государств есть свои интересы. Мы — клуб 27 стран", — сказал он.
Г. Науседа пояснил, что применение таможенных пошлин к российской сельхозпродукции не является частью санкционной политики.
"Ограничение импорта сельхозпродукции не является частью санкционной политики. С этим можно бороться экономическими средствами и сделать так, чтобы зерно было конкурентоспособным", – пояснил он.
Европейская комиссия (ЕК) предлагает повысить таможенные пошлины на импорт российского зерна.
По словам председателя комиссии Урсулы фон дер Ляйен, цель состоит в том, чтобы предотвратить сбыт украденного в Украине зерна в ЕС. Российское зерно не должно дестабилизировать рынок ЕС, а Россия не должна получать выгоду от экспорта этих товаров, отметила председатель.
ЕС стремится к тому, чтобы Россия была "вынуждена отказаться" от доходов, которые она использует для финансирования войны в Украине, путем введения "чрезмерно больших пошлин" на зерно и другие товары, импортируемые в союз.