Президент Литвы одобряет применение повышенных таможенных пошлин ко всей российской сельхозпродукции

"Я думаю, что у нас будет именно текст об ограничении сельскохозяйственной продукции. Будут ли там исключения? Да, но мы заинтересованы в том, чтобы их было меньше. И мой визит к фермерам свидетельствует о том, что не только зерновые культуры являются проблемой", – заявил Г. Науседа журналистам в Брюсселе.