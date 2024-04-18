Президент Литвы одобряет применение повышенных таможенных пошлин ко всей российской сельхозпродукции

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Участвующий в заседании Европейского совета президент Гитанас Науседа надеется, что лидерам Евросоюза (ЕС) удастся договориться о применении таможенных пошлин к российской сельскохозяйственной продукции. Несмотря на то, что в настоящее время предлагается повысить пошлины на российское зерно, президент считает, что ограничения должны быть более масштабными.

"Я думаю, что у нас будет именно текст об ограничении сельскохозяйственной продукции. Будут ли там исключения? Да, но мы заинтересованы в том, чтобы их было меньше. И мой визит к фермерам свидетельствует о том, что не только зерновые культуры являются проблемой", – заявил Г. Науседа журналистам в Брюсселе.

Однако глава государства признает, что некоторые страны ЕС не одобряют подобные ограничения, поэтому необходим поиск компромиссов.

"Естественно, что у некоторых государств есть свои интересы. Мы — клуб 27 стран", — сказал он.

Г. Науседа пояснил, что применение таможенных пошлин к российской сельхозпродукции не является частью санкционной политики.

"Ограничение импорта сельхозпродукции не является частью санкционной политики. С этим можно бороться экономическими средствами и сделать так, чтобы зерно было конкурентоспособным", – пояснил он.

Европейская комиссия (ЕК) предлагает повысить таможенные пошлины на импорт российского зерна.

По словам председателя комиссии Урсулы фон дер Ляйен, цель состоит в том, чтобы предотвратить сбыт украденного в Украине зерна в ЕС. Российское зерно не должно дестабилизировать рынок ЕС, а Россия не должна получать выгоду от экспорта этих товаров, отметила председатель.

ЕС стремится к тому, чтобы Россия была "вынуждена отказаться" от доходов, которые она использует для финансирования войны в Украине, путем введения "чрезмерно больших пошлин" на зерно и другие товары, импортируемые в союз.

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