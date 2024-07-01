Президент Литвы одобряет предложение о денонсации Конвенции по кассетным боеприпасам

Как отмечают в министерстве, выход из конвенции целесообразен для Литвы, поскольку с тех пор, как государство ратифицировало этот документ, ситуация с национальной безопасностью в корне изменилась. Отмечается, что большинство соседних стран в регионе не являются участниками конвенции – из стран, граничащих с Россией, на данный момент конвенцию ратифицировали только Литва и Норвегия.