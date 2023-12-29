Президент Литвы одобрил закон, упрощающий закупку продтоваров у литовских хозяйств

Как сообщает Офис президента, данные поправки позволят закупочным организациям – образовательным, медицинским и иным учреждения – упростить закупку продуктов питания непосредственно у литовских хозяйств.

Новое регулирование будет применяться к закупке продукции у микро-, малых и средних производителей.

"Мы делаем еще один важный шаг в развитии региональной экономики страны. Регулирование коротких цепочек поставок продуктов питания повысит жизнеспособность малых и средних хозяйств, повысит уровень занятости в наших регионах, а также будет способствовать более здоровому питанию с использованием свежих продуктов и отреагирует на проблемы изменения климата путем задействования укороченных логистических решений",– сказал президент.