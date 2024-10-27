Президент Литвы оценил итоги выборов в Грузии: я вижу противоположное движение – от Евросоюза

Кроме того, глава страны сомневается, действительно ли „Грузинская мечта“ получила наибольшую поддержку грузин в ходе субботнего голосования – по его словам, невозможно сказать, действительно ли эта консервативная националистическая партия победила на выборах.
„Прежде всего, вопрос в том, победила ли он („Грузинская мечта“ – ELTA)? Вот в чем проблема. Мы даже не можем сказать, выиграли они или проиграли. Во-вторых – ну, в самой Грузии этому рад только один человек – Бидзина Иванишвили. Или этому могут радоваться только те силы, которые находятся за пределами Грузии, потому что эти результаты выборов совершенно несовместимы со сближением с Евросоюзом“, - сказал журналистам в воскресенье Г. Науседа.
„Видя то, что последовательно делало это предыдущее Правительство последние полтора года, я не вижу никаких возможностей, потому что вижу совершенно противоположное движение – от Евросоюза“, - заявил он.
ELTA напоминает, что в субботу в Грузии прошли парламентские выборы. Избирком страны сообщил, что наибольшую поддержку грузин получила правящая консервативная националистическая партия „Грузинская мечта“. Эта политическая сила получила поддержку 54,09 проц. избирателей.
Несколько проевропейских оппозиционных коалиций не признали этот предварительный результат и объявили о протестах.