Президент Литвы оценил итоги выборов в Грузии: я вижу противоположное движение – от Евросоюза

Кроме того, глава страны сомневается, действительно ли „Грузинская мечта“ получила наибольшую поддержку грузин в ходе субботнего голосования – по его словам, невозможно сказать, действительно ли эта консервативная националистическая партия победила на выборах.

„Прежде всего, вопрос в том, победила ли он („Грузинская мечта“ – ELTA)? Вот в чем проблема. Мы даже не можем сказать, выиграли они или проиграли. Во-вторых – ну, в самой Грузии этому рад только один человек – Бидзина Иванишвили. Или этому могут радоваться только те силы, которые находятся за пределами Грузии, потому что эти результаты выборов совершенно несовместимы со сближением с Евросоюзом“, - сказал журналистам в воскресенье Г. Науседа.