Президент Литвы обсудил с президентом Египта вопросы безопасности

Говоря о ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, президент подчеркнул необходимость избежать гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

Г. Науседа отметил, что Литва уважает право Израиля защищать свое государство и граждан от террористической группировки ХАМАС, но такие действия должны соответствовать гуманитарному праву и не приводить к жертвам среди гражданского населения, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

"Ситуация с безопасностью в мире остается напряженной. Задача международного сообщества – добиться прочного мира как на Ближнем Востоке, так и в Европе. Важно работать вместе, не забывая об основополагающих принципах гуманности. Литва выступает за устойчивое решение палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств. Наше внимание также не должно уходить от агрессии России против Украины", - сказал президент.