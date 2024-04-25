Президент Литвы: обществу все еще не хватает толерантности к однополым парам

"Когда говорят, что давайте приведем в порядок законы и отношение общества изменится – я не столь оптимистичен. И я думаю, что отношение общества нужно вырабатывать постепенно, и что общество действительно должно, если мы живем в цивилизованном обществе, это смотреть на этих людей, как на всех остальных людей, потому что они точно такие же", – заявил Г. Науседа в передаче "Кого выбрать? " радиостанции Žinių radijas в среду.
Тем не менее, глава государства придерживается позиции, что отношения однополых пар должны регулироваться в соответствии с положениями Конституции.
"Моя позиция очень ясна, я неоднократно ее заявлял – давайте сделаем это, но сделаем это уважая статью 38 Конституции Литовской Республики. Наш главный документ – это документ, который также отражает определенный общественный консенсус", – сказал Г. Науседа.
"Поэтому, если мы считаем, что общество уже изменилось и хотело бы как-то иначе воспринимать брак и семью, придет время – можно будет изменить и эту 38-ю статью. Но пока она такая, давайте уважать нашу Конституцию, и не пытаться ее растягивать и толковать так, как нам нравится", – добавил он.
Г. Науседа подчеркивает, что отношения между этими парами до сих пор не урегулированы еще и потому, что Партия свободы, не получившая поддержки своего предложения, не была склонна к компромиссу.
"Нам вообще не удалось достичь никакой линейной формализации отношений между этими людьми. Партия свободы задалась целью сделать все по максимуму, как она себе этот максимум представляла, и узаконить закон о гражданском союзе, определив отношения этих семей практически как семью. Поэтому после столкновения с сопротивлением в Сейме вообще не было принято никаких решений", – сказал Г. Науседа.
"И альтернативные решения относительно поправок к Гражданскому кодексу, которые урегулировали бы отношения, желание узнать информацию о здоровье, вопросы наследования и т. д. – их отклонили и как бы отодвинули в сторону для достижения того максимального варианта. И так получилось, что ни тот, ни другой вариант не прошел", – раскритиковал представителей Партии свободы глава государства.
Сейм, после обсуждения в мае прошлого года, одобрил проект закона о гражданском союзе, инициированный партиями из правящего большинства. Для его принятия депутатам придется проголосовать еще раз.