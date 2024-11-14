Президент Литвы обратился к новому парламенту: "Нельзя растерять доверие общества"

„Для сотен тысяч литовцев новый Сейм приносил и, надеюсь, несмотря ни на что, до сих пор приносит надежду на уважительный политический диалог и социально более справедливую политику. Было бы безответственно растерять доверие снова. Опасно разделять и раскалывать общество, демонстрировать неуважение и поощрять ненависть. От этого зависит не только внутренняя, но и внешняя безопасность нашей Родины“, – сказал Г. Науседа, обращаясь к парламентариям в Сейме.
„Отныне не соцсети, а здание Сейма — Ваше рабочее место. Не „лайки“, а принятые решения с сегодняшнего дня являются мерилом оценки результатов Вашей работы“, – подчеркнул он.
Глава государства также подчеркнул обязанность парламентариев представлять общественные интересы.
„Важнейшая обязанность – надежды и ожидания граждан Литвы превратить в дела. В дела, которые будут способствовать развитию экономики и увеличению доходов людей. Будут улучшать положение наших литовских семей. Будут сокращать чувство социальной несправедливости в налоговой и других областях. Будут защищать права наиболее уязвимых людей.
Позволят попасть к врачу без унизительного многомесячного ожидания. Будут распространять культурное разнообразие по всей Литве, будут повышать уважение к учителям и работникам образования“, – сказал Г. Науседа.
„Надеюсь, что решимость сократить разрыв поможет Сейму этого созыва найти выход из сложных вопросов и принять правильные решения“, – добавил он.
По мнению президента, будущие депутаты Сейма должны уделять большое внимание региональным вопросам.
„На сегодняшний день в нашей стране не хватает эффективной региональной политики, которая бы координировалась на правительственном уровне, обеспечивала устойчивые и значимые инвестиции и способствовала сокращению социально-экономических различий. Мы должны наделить регионы Литвы большей ответственностью и правами, одновременно укрепляя муниципалитеты, староства и местные сообщества“, – заявил Г. Науседа.
Обращаясь к новым депутатам Сейма, президент подчеркнул важность сотрудничества с НАТО и Евросоюзом (ЕС) и необходимость поддержки Украины.
„Сегодня как никогда важна общность Литвы с ее партнерами по НАТО и Европейскому союзу. В этот трудный период мы должны общими усилиями обеспечить, чтобы наше государство активно способствовало безопасности Европы и всего западного мира. Мы должны бескомпромиссно поддерживать Украину и стимулировать к этому других“, – сказал Г. Науседа.
ELTA напоминает, что в четверг на свое первое заседание собрался Сейм созыва 2024–2028 гг. В четверг вечером политики, приступившие к работе в парламенте, должны принять решение о новом спикере Сейма – правящая коалиция выдвигает на этот пост кандидатуру Саулюса Сквернялиса, председателя союза демократов „Во имя Литвы“.