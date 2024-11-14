Президент Литвы обратился к новому парламенту: "Нельзя растерять доверие общества"

„Для сотен тысяч литовцев новый Сейм приносил и, надеюсь, несмотря ни на что, до сих пор приносит надежду на уважительный политический диалог и социально более справедливую политику. Было бы безответственно растерять доверие снова. Опасно разделять и раскалывать общество, демонстрировать неуважение и поощрять ненависть. От этого зависит не только внутренняя, но и внешняя безопасность нашей Родины“, – сказал Г. Науседа, обращаясь к парламентариям в Сейме.