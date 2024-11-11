Президент Литвы обеспокоен коалицией с "Зарей Немана", но Блинкявичюте уверена в потенциале сотрудничества

„По телефону, сколько довелось общаться, президент выразил определенные опасения по поводу того, как нам удастся работать с партией „Заря Немана“. Но, я думаю, в первую очередь дела должны показать, что работа возможна и необходима“, – заявила В. Блинкявичюте в понедельник после подписания коалиционного соглашения в Сейме.
„Я уверена, что Ремигиюс... Сейчас он не представитель оппозиции, нет предвыборного периода. Он несет такую же ответственность, как и правящее большинство, за народ Литвы и международный престиж страны. Очень надеюсь, что он действительно всегда будет думать, что говорит. Такой был бы совет“, – добавила политик.
В понедельник, несмотря на критику со стороны зарубежных партнеров, Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ), формирующая правящее большинство, подписала коалиционное соглашение с „Зарей Немана“ и союзом демократов „Во имя Литвы“.