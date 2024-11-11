Президент Литвы обеспокоен коалицией с "Зарей Немана", но Блинкявичюте уверена в потенциале сотрудничества

„Я уверена, что Ремигиюс... Сейчас он не представитель оппозиции, нет предвыборного периода. Он несет такую ​​же ответственность, как и правящее большинство, за народ Литвы и международный престиж страны. Очень надеюсь, что он действительно всегда будет думать, что говорит. Такой был бы совет“, – добавила политик.