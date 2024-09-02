Президент Литвы об обвинениях в адрес Успасских: избиратели оценят, насколько можно доверять такому политику

„Правоохранительные органы должны выполнять свою работу. Избиратели, конечно, тоже выполнят свой гражданский долг и оценят, насколько они могут доверять политику, которого обвиняют в подобных вещах“, - заявил в понедельник журналистам в Тракае Г. Науседа.

Глава страны отметил, что в настоящее время с проблемами сталкивается не только лидер Партии труда. Поэтому в ответ на заявления партнера по Коалиции мира, депутата Сейма Миндаугаса Пуйдокаса о том, что с В. Успасских якобы пытаются расправиться, президент отмечает, что с приближением выборов все события можно оправдать предполагаемым нападением оппонентов.