2024.12.29 15:08

Президент Литвы об инаугурации Кавелашвили: еще один день в условиях „традиционной“ европейской демократии

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Nausėda įvertino rinkimų pasiekimus: nevarykime Dievo į medį
Nausėda įvertino rinkimų pasiekimus: nevarykime Dievo į medį

Глава Литвы Гитанас Науседа отметил, что после вступления в должность нового президента Грузии Михаила Кавелашвили Тбилиси должен заново пересмотреть вопрос, что он считает демократией. Науседа акцентировал – Кавелашвили выбрали не жители страны, а правящая партия „Грузинская мечта“.

„Еще один день в условиях „традиционной“ европейской демократии, в которой никто не принимает „партию мечты“ всерьез, а человека, которого выбрали и знают только однопартийцы, был введен в должность во время полутайной церемонии“, – писал президент в социальной сети X.

„Грузия должна заново пересмотреть вопрос, что она считает демократией или вообще игнорировать парламент и президента“, – прибавил он.

Несмотря на протесты, которые длились несколько недель, в воскресенье утром Михаил Кавелашвили вступил в должность президента. Президент Грузии Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец, сказав: „Я ухожу отсюда и уношу с собой легитимность. Ничего не изменится, буду я в резиденции или нет. Эта президентская резиденция была символом, пока здесь находилась президент, которая была легитимной. Я остаюсь единственным легитимным президентом Грузии“.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии