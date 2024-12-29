Президент Литвы об инаугурации Кавелашвили: еще один день в условиях „традиционной“ европейской демократии

„Еще один день в условиях „традиционной“ европейской демократии, в которой никто не принимает „партию мечты“ всерьез, а человека, которого выбрали и знают только однопартийцы, был введен в должность во время полутайной церемонии“, – писал президент в социальной сети X.

Несмотря на протесты, которые длились несколько недель, в воскресенье утром Михаил Кавелашвили вступил в должность президента. Президент Грузии Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец, сказав: „Я ухожу отсюда и уношу с собой легитимность. Ничего не изменится, буду я в резиденции или нет. Эта президентская резиденция была символом, пока здесь находилась президент, которая была легитимной. Я остаюсь единственным легитимным президентом Грузии“.