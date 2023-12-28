Президент Литвы о выборах: я готов конкурировать с любым

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

Президент Гитанас Науседа будет баллотироваться на второй срок не из-за олимпийского принципа, а из-за желания победить на выборах, которые состоятся в следующем году. Г. Науседа обещает добиться победы на выборах, следуя правилам "честной игры", но того же ожидает от своих конкурентов.

"Я на выборы не по олимпийскому принципу. Да, я хочу победить на этих выборах. И я сделаю это в соответствии с правилами честной игры – того же ожидаю и от других", – заявил Г. Науседа Delfi TV, добавив, что готов конкурировать с любым из заявленных кандидатов.

Однако президент не решился дать оценку своим оппонентам. В настоящее время, по словам Г. Науседы, его важнейшей работой является выполнение обязанностей главы страны.

"Я, конечно, не буду давать оценку отдельным кандидатам. Прежде всего, все, о чем мне придется беспокоиться в ближайшие несколько месяцев, — это выполнение моих непосредственных обязанностей. Поэтому моя предвыборная кампания будет отличаться от той, что была в 2018-2019 годах", – подчеркнул президент.

"Еще раз могу повторить то, что сказал раньше – кандидатов действительно немало, и кандидаты очень разные, поэтому часть избирателей, возможно, найдет в этом многообразии подходящего кандидата", – добавил Г. Науседа.

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