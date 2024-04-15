Президент Литвы о возможных трудностях при поиске нового министра образования: горизонт узок

"При назначении господина Якштаса было совершенно ясно, что горизонт узок, что задачи очень конкретны и не нужно думать о десятилетиях вперед. Даже при реализации таких целей мы видим, что министр натворил проблем", – заявил Г. Науседа новостному порталу TV3, отметив, что как правило, при поиске кандидатов как для этого министерства, так и для Минздрава возникают трудности.
"Можно сколь угодно хвалить или критиковать того кандидата, но если нет альтернативы, то обычно это и остается единственным решением. В данном случае проблема министра Якштаса заключалась в том, что он как эксперт произвел хорошее впечатление. Однако, видимо, не хватило управленческих знаний. А может быть, и некого политического стержня, когда были всякие советники, дающие советы со стороны. Он сам должен был ответить себе на вопросы, к чему он стремится и как он этого добивается", – сказал Г. Науседа.
В свою очередь, при поиске третьего министра правого правительства президент заверил, что к кандидатам будут предъявляться весьма конкретные требования.
"Нам придется поставить очень конкретные цели и требования к будущему кандидату. Я понимаю, что выбор очень небольшой. Поэтому я думаю, что и премьер-министру, и мне понадобится время, пока мы выберем тот вариант, в котором, надеюсь, больше не разочаруемся", – сказал президент.
На прошлой неделе Г. Якштас подал в отставку на фоне проблем с промежуточными проверками знаний одиннадцатиклассников. О своем уходе тогда заявил и замминистра Рамунас Скауджюс, ответственный за реализацию промежуточных проверок.