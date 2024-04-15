Президент Литвы о возможных трудностях при поиске нового министра образования: горизонт узок

"При назначении господина Якштаса было совершенно ясно, что горизонт узок, что задачи очень конкретны и не нужно думать о десятилетиях вперед. Даже при реализации таких целей мы видим, что министр натворил проблем", – заявил Г. Науседа новостному порталу TV3, отметив, что как правило, при поиске кандидатов как для этого министерства, так и для Минздрава возникают трудности.

"Можно сколь угодно хвалить или критиковать того кандидата, но если нет альтернативы, то обычно это и остается единственным решением. В данном случае проблема министра Якштаса заключалась в том, что он как эксперт произвел хорошее впечатление. Однако, видимо, не хватило управленческих знаний. А может быть, и некого политического стержня, когда были всякие советники, дающие советы со стороны. Он сам должен был ответить себе на вопросы, к чему он стремится и как он этого добивается", – сказал Г. Науседа.