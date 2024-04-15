Президент Литвы о возможных трудностях при поиске нового министра образования: горизонт узок

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

По мнению президента Гитанаса Науседы, найти нового министра образования, науки и спорта будет непросто, поскольку, по его словам, выбор кандидатов довольно узок. Поэтому, подчеркивает глава государства, процесс поиска замены сложившему свои полномочия министра Гинтаутасу Якштасу может затянуться.

"При назначении господина Якштаса было совершенно ясно, что горизонт узок, что задачи очень конкретны и не нужно думать о десятилетиях вперед. Даже при реализации таких целей мы видим, что министр натворил проблем", – заявил Г. Науседа новостному порталу TV3, отметив, что как правило, при поиске кандидатов как для этого министерства, так и для Минздрава возникают трудности.

"Можно сколь угодно хвалить или критиковать того кандидата, но если нет альтернативы, то обычно это и остается единственным решением. В данном случае проблема министра Якштаса заключалась в том, что он как эксперт произвел хорошее впечатление. Однако, видимо, не хватило управленческих знаний. А может быть, и некого политического стержня, когда были всякие советники, дающие советы со стороны. Он сам должен был ответить себе на вопросы, к чему он стремится и как он этого добивается", – сказал Г. Науседа.

В свою очередь, при поиске третьего министра правого правительства президент заверил, что к кандидатам будут предъявляться весьма конкретные требования.

"Нам придется поставить очень конкретные цели и требования к будущему кандидату. Я понимаю, что выбор очень небольшой. Поэтому я думаю, что и премьер-министру, и мне понадобится время, пока мы выберем тот вариант, в котором, надеюсь, больше не разочаруемся", – сказал президент.

На прошлой неделе Г. Якштас подал в отставку на фоне проблем с промежуточными проверками знаний одиннадцатиклассников. О своем уходе тогда заявил и замминистра Рамунас Скауджюс, ответственный за реализацию промежуточных проверок.

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