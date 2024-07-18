Президент Литвы о возможной победе Трампа: нашей задачей будет убедить продолжить трансатлантическую политику

Об этом он сказал перед началом саммита Европейского политического сообщества в Великобритании, когда его спросили, обеспокоен ли он возвращением Д. Трампа в Белый дом.

„У меня был опыт общения с президентом Дональдом Трампом в предыдущий срок. Должен сказать, что мы приняли несколько важных решений внутри НАТО по укреплению Альянса и координации между партнерами. Поэтому я готов представить аргументы, почему присутствие США в Европе, в Балтийском регионе является лучшим сдерживающим фактором против российской агрессии. Я думаю, что это способствует стабильности всего региона“, - сказал журналистам Г. Науседа во время визита в Великобританию.