Президент Литвы о визите Орбана в Москву: если действительно стремишься к миру, не пожимаешь руку кровавому диктатору

„Одностороннее решение премьер-министра Виктора Орбана отправиться в Москву никоим образом не отражает позицию ЕС. Это вредит авторитету председательства Венгрии в Совете ЕС“, – написал Г. Науседа в соцсети X.
„Если действительно стремишься к миру, не пожимаешь руку кровавому диктатору, а прилагаешь усилия для поддержки Украины“, – подчеркнул президент.
В пятницу сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Визит В. Орбана состоялся через несколько дней после его визита в Киев.
„В рамках своей миротворческой миссии В. Орбан прибыл в Москву“, – сообщил национальному информационному агентству MTI пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши, добавив, что венгерский лидер встретится там с В. Путиным.