Президент Литвы о решение Сейма по вопросу осведомителя ДГБ: немного смешно и грустно

"Знаете, мне кажется, что народ Литвы на прошедших выборах уже очень четко выразил свое мнение по вопросу усилий комиссии Бакаса. Немного смешно и грустно, что институт, к которому литовский народ имеет самый низкий уровень доверия, оценивает институт, уровень доверия литовского народа к которому самый высокий. Выводы делайте сами", - заявил Г. Науседа журналистам после того, как проголосовал на досрочных выборах в Европарламент во вторник.