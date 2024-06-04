2024.06.04 14:19

Президент Литвы о решение Сейма по вопросу информатора ДГБ: немного смешно и грустно

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Это немного смешно и грустно, говорит президент Гитанас Науседа, оценивая решение Сейма утвердить выводы комиссии, расследовавшей историю информатора Департамента государственной безопасности (ДГБ). По мнению главы страны, парадоксально, что парламент, имеющий низкое доверие общества, оценивает Офис президента, в отношении которой настроения граждан совершенно иные.

"Знаете, мне кажется, что народ Литвы на прошедших выборах уже очень четко выразил свое мнение по вопросу усилий комиссии Бакаса. Немного смешно и грустно, что институт, к которому литовский народ имеет самый низкий уровень доверия, оценивает институт, уровень доверия литовского народа к которому самый высокий. Выводы делайте сами", - заявил Г. Науседа журналистам после того, как проголосовал на досрочных выборах в Европарламент во вторник.

Во вторник Сейм утвердил выводы парламентской комиссии, которая рассматривала историю информатора ДГБ и вызвала острые политические дискуссии.

В конце марта комиссия Сейма, изучавшая историю информатора Департамента государственной безопасности (ДГБ) Томаса Гайлюса, обнародовала заключение парламентского расследования. В нем утверждается, что глава ДГБ Дарюс Яунишкис помогал тогдашнему кандидату Гитанасу Науседе, собирая разведывательную информацию о его окружении. Также утверждается, что президент нарушил положения присяги, отказавшись от дачи показаний перед следственной комиссией.

Не явившись на заседание комиссии для дачи объяснений и не ответив на вопросы в письменной форме, Г. Науседа препятствовал Сейму в выполнении его конституционных функций. В дополнение, таким образом президент нарушил Конституцию и положения присяги об уважении и соблюдении закона.

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