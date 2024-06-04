Президент Литвы о решение Сейма по вопросу информатора ДГБ: немного смешно и грустно

"Знаете, мне кажется, что народ Литвы на прошедших выборах уже очень четко выразил свое мнение по вопросу усилий комиссии Бакаса. Немного смешно и грустно, что институт, к которому литовский народ имеет самый низкий уровень доверия, оценивает институт, уровень доверия литовского народа к которому самый высокий. Выводы делайте сами", - заявил Г. Науседа журналистам после того, как проголосовал на досрочных выборах в Европарламент во вторник.
Во вторник Сейм утвердил выводы парламентской комиссии, которая рассматривала историю информатора ДГБ и вызвала острые политические дискуссии.
В конце марта комиссия Сейма, изучавшая историю информатора Департамента государственной безопасности (ДГБ) Томаса Гайлюса, обнародовала заключение парламентского расследования. В нем утверждается, что глава ДГБ Дарюс Яунишкис помогал тогдашнему кандидату Гитанасу Науседе, собирая разведывательную информацию о его окружении. Также утверждается, что президент нарушил положения присяги, отказавшись от дачи показаний перед следственной комиссией.
Не явившись на заседание комиссии для дачи объяснений и не ответив на вопросы в письменной форме, Г. Науседа препятствовал Сейму в выполнении его конституционных функций. В дополнение, таким образом президент нарушил Конституцию и положения присяги об уважении и соблюдении закона.