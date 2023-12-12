Президент Литвы о расширении ЕС: очень важно преодолеть скептицизм некоторых стран

"Мы должны преодолеть скептицизм тех государств, которые выдвигают определенные требования и до конца не раскрывают суть этих требований. На мой взгляд, это останавливает весь процесс, особенно в то время, когда нам также необходимо лидерство ЕС и просто очень четкие сигналы обществам этих стран (кандидатов)", - сказал Г. Науседа журналистам в понедельник в Таллинне.

Поэтому глава страны не спешит оценивать, насколько реально, что Сакартвело получит приглашение в ЕС на встрече Европейского совета, а Украина получит больше конкретики относительно членства.

"Выводы ЕК благоприятны для Украины, Молдовы и Сакартвело. Для Украины и Молдовы, прежде всего, для начала переговоров о членстве, для Сакартвело – о статусе кандидата", - добавил Г. Науседа.

На этой неделе в Брюсселе пройдет заседание Европейского совета.

Вопрос членства Украины будет обсуждаться во время встречи лидеров ЕС.

Поэтому предстоящую встречу называют одной из важнейших встреч глав государств и правительств стран ЕС в этом году.