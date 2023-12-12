Президент Литвы о расширении ЕС: очень важно преодолеть скептицизм некоторых стран

"Мы должны преодолеть скептицизм тех государств, которые выдвигают определенные требования и до конца не раскрывают суть этих требований. На мой взгляд, это останавливает весь процесс, особенно в то время, когда нам также необходимо лидерство ЕС и просто очень четкие сигналы обществам этих стран (кандидатов)", - сказал Г. Науседа журналистам в понедельник в Таллинне.
Поэтому глава страны не спешит оценивать, насколько реально, что Сакартвело получит приглашение в ЕС на встрече Европейского совета, а Украина получит больше конкретики относительно членства.
"Выводы ЕК благоприятны для Украины, Молдовы и Сакартвело. Для Украины и Молдовы, прежде всего, для начала переговоров о членстве, для Сакартвело – о статусе кандидата", - добавил Г. Науседа.
На этой неделе в Брюсселе пройдет заседание Европейского совета.
Вопрос членства Украины будет обсуждаться во время встречи лидеров ЕС.
Поэтому предстоящую встречу называют одной из важнейших встреч глав государств и правительств стран ЕС в этом году.
Однако есть опасения, что вопрос членства Украины может осложниться позицией Венгрии.
Премьер-министр этой страны Виктор Орбан потребовал снять дискуссии о членстве Украины с повестки дня Европейского совета.
Критики обвиняют В. Орбана в попытке шантажировать Брюссель, чтобы получить доступ к миллиардам финансирования ЕС.
ЕС не предоставляет Венгрии доступ к почти 22 млрд евро из-за опасений, связанных с коррупцией и подозреваемых нарушений демократических норм.