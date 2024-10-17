Президент Литвы о "Плане победы" Зеленского: это наша невыполненная работа

„Некоторые решения зависят от Соединённых Штатов Америки, многие решения также связаны с нашими решениями — решениями Евросоюза. Но я хочу сказать, что эти основные элементы плана Зеленского – это наша невыполненная домашняя работа“, – заявил Г. Науседа журналистам в Брюсселе.
Глава государства подчеркивает, что пока эти работы не будут выполнены, Украина будет далека от победы.
„Там нет ничего нового, есть то, что мы хотели сделать, но не смогли, на Вильнюсском саммите по поводу приглашения Украины стать членом НАТО, после этого то же самое повторилось в Вашингтоне. Еще есть пункт о разрешении атаковать российские военные объекты на ее территории, мы этого тоже не сделали. Третий пункт – поставки вооружения дальнего радиуса действия и другого оборудования, очень конкретного“, – сказал Г. Науседа.
„Пока мы этого не делаем, мы далеки от победы. Это очень причинно-следственные связи, что само собой разумеющееся“, – подчеркнул президент.
И. Шимоните: западная поддержка недостаточная и запаздывающая
В свою очередь премьер-министр Ингрида Шимоните подчеркнула, что поддержка Украины со стороны Запада на самом деле недостаточна.
„Ничего здесь нового, мы всегда говорили то же самое и то же самое могу сказать. Западная поддержка все это время была критически важна, все это время. К сожалению, эта поддержка всегда недостаточная и запаздывающая“, – заявила И. Шимоните журналистам в Сейме в четверг.
В среду президент Украины Владимир Зеленский представил депутатам парламента долгожданный „План победы“.