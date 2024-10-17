Президент Литвы о "Плане победы" Зеленского: это наша невыполненная работа

„Некоторые решения зависят от Соединённых Штатов Америки, многие решения также связаны с нашими решениями — решениями Евросоюза. Но я хочу сказать, что эти основные элементы плана Зеленского – это наша невыполненная домашняя работа“, – заявил Г. Науседа журналистам в Брюсселе.

„Там нет ничего нового, есть то, что мы хотели сделать, но не смогли, на Вильнюсском саммите по поводу приглашения Украины стать членом НАТО, после этого то же самое повторилось в Вашингтоне. Еще есть пункт о разрешении атаковать российские военные объекты на ее территории, мы этого тоже не сделали. Третий пункт – поставки вооружения дальнего радиуса действия и другого оборудования, очень конкретного“, – сказал Г. Науседа.