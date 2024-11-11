Президент Литвы о новом правительстве: "Кандидаты от "Зари Немана" не будут утверждены"

„Я очень четко сказал лидерам Социал-демократической партии, что не буду утверждать и не позволю им даже пытаться выдвинуть кандидатов „Зари Немана“ из самой партии. Они могут попытаться выдвинуть кандидатов-технократов“, - заявил журналистам в понедельник Г. Науседа.

„Я не знаю, кто из уважающих себя людей захочет идентифицировать себя с лидером другой партии, если таковые появятся, мы обсудим“, - добавил он.

Поэтому он утверждает, что в ходе утверждения правительства могут возникнуть некоторые препятствия для реализации коалиционного соглашения.