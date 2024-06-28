Президент Литвы о назначении нового главы дипломатии ЕС: Кая Каллас сможет вникнуть в ситуацию всех государств

„Насколько я знаю премьер-министра (К. Каллас – ELTA), она сможет вникнуть в ситуацию и точки зрения всех государств и будет должным образом представлять ЕС как при согласовании наших позиций внутри Союза, так и при налаживании новых отношений, в поисках партнеров за пределами ЕС“, - сказал в четверг журналистам глава страны.
Г. Науседа также приветствовал решение лидеров ЕС выдвинуть Урсулу фон дер Ляйен на второй срок на посту председателя Еврокомиссии. По его словам, во время первой каденции она показала себя сильным лидером.
„У меня было время убедиться, что она является лидером, который не только очень эффективно и смело принимает вызовы всего ЕС, но и сохраняет уникальную чувствительность к проблемам каждого конкретного государства-члена“, - сказал президент.
„С ней было очень легко работать, она очень охотно решала проблемы нашего государства, надеюсь, она будет продолжать это делать и в дальнейшем“, - отметил глава страны.
Оценивая избранного новым председателем Европейского совета бывшего премьер-министра Португалии, Г. Науседа был доволен изменившимся отношением А. Кошты к Украине и не скрывал уверенности в его способностях должным образом выполнять эти обязанности.
„Мне приходилось с ним разговаривать еще до этих вопросов. Он мне очень искренне сказал, что понимает, что его статус кардинально меняется, что он будет очень тесно и работать с каждым государством отдельно. За последний год он претерпел серьезные изменения в своем отношении к Украине, потому что увидел, кто такая Россия, каковы ее намерения. Это искреннее признание произвело на меня действительно большое впечатление“, - сказал глава страны.
Лидеры Евросоюза в четверг договорились о высших должностях в Европейском совете.
Чтобы приступить ко второму сроку, У. фон дер Ляйен все еще необходимо одобрение большинства Европейского парламента.
Поэтому У. фон дер Ляйен в настоящее время добивается голосов депутатов и от других партий. Голосование в парламенте в Страсбурге, по словам спикера парламента Роберты Местолы, может состояться во второй половине июля.