Президент Литвы о назначении нового главы дипломатии ЕС: Кая Каллас сможет вникнуть в ситуацию всех государств

„С ней было очень легко работать, она очень охотно решала проблемы нашего государства, надеюсь, она будет продолжать это делать и в дальнейшем“, - отметил глава страны.

„Мне приходилось с ним разговаривать еще до этих вопросов. Он мне очень искренне сказал, что понимает, что его статус кардинально меняется, что он будет очень тесно и работать с каждым государством отдельно. За последний год он претерпел серьезные изменения в своем отношении к Украине, потому что увидел, кто такая Россия, каковы ее намерения. Это искреннее признание произвело на меня действительно большое впечатление“, - сказал глава страны.