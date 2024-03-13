Президент Литвы о нападении на Волкова: Путину могу сказать одно – вас здесь никто не боится

"Нет сомнений, что такие вещи планируются. Посмотрите, в последнее время участились осквернения литовского флага и инциденты с памятниками. Все это складывается в общий набор вопросов и происшествий, где понятно, что такие вещи планируются. И здесь не стоит удивляться", - сказал Г. Науседа литовским журналистам во Франции.

"Но я хочу ясно дать понять, что службы проведут оценку, расследование и, надеюсь, найдут виновных. И я могу сказать Путину одно – вас здесь никто не боится", - добавил глава страны.

Во вторник вечером на окраине Вильнюса пока еще неустановленное лицо напало и ранило 43-летнего Леонида Волкова, соратника скончавшегося в тюрьме Алексея Навального.

На российского оппозиционера во дворе дома, где он проживает, в Антакальнисской сянюнии, на улице Жуведру, напали примерно 22.00 час.

После оказания медицинской помощи пострадавший лечится амбулаторно.