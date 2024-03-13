Президент Литвы о нападении на Волкова: Путину могу сказать одно – вас здесь никто не боится

 
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Президент Гитанас Науседа уверяет, что не сомневается, что нападение на российского оппозиционера Леонида Волкова в Вильнюсе связано с кремлевским режимом и было спланировано заранее.

"Нет сомнений, что такие вещи планируются. Посмотрите, в последнее время участились осквернения литовского флага и инциденты с памятниками. Все это складывается в общий набор вопросов и происшествий, где понятно, что такие вещи планируются. И здесь не стоит удивляться", - сказал Г. Науседа литовским журналистам во Франции.

"Но я хочу ясно дать понять, что службы проведут оценку, расследование и, надеюсь, найдут виновных. И я могу сказать Путину одно – вас здесь никто не боится", - добавил глава страны.

Во вторник вечером на окраине Вильнюса пока еще неустановленное лицо напало и ранило 43-летнего Леонида Волкова, соратника скончавшегося в тюрьме Алексея Навального.

На российского оппозиционера во дворе дома, где он проживает, в Антакальнисской сянюнии, на улице Жуведру, напали примерно 22.00 час.

После оказания медицинской помощи пострадавший лечится амбулаторно.

Полиция проводит предварительное расследование по факту причинения вреда здоровью.

Л. Волков – соратник недавно умершего в тюрьме известного критика Кремля и борца с коррупцией режима В. Путина Алексея Навального. Он покинул Россию в связи с угрозой ареста. В настоящее время Л. Волков проживает в Литве.

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