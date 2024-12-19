Президент Литвы о мирных переговорах: было бы честнее класть на стол оружие, а не идеи

„Мир важен. Но не мир любой ценой. Сейчас, мне кажется, мы обсуждаем между собой мирные переговоры, даже не спрашивая, хочет ли Россия хотя бы отдаленно мирных переговоров. В это время они чувствуют себя на более сильной стороне и чувствуют, что перенимают инициативу на поле боя. В таких условиях трудно ожидать, что переговоры вообще возможны, и тем более невозможно ожидать, что переговоры приведут к какому-либо положительному результату для Украины. Требования России будут такими, что мы поймем – переговоры попросту невозможны“, – заявил Г. Науседа журналистам в Брюсселе перед началом заседания Евросовета.