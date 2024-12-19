Президент Литвы о мирных переговорах: было бы честнее класть на стол оружие, а не идеи

„Мир важен. Но не мир любой ценой. Сейчас, мне кажется, мы обсуждаем между собой мирные переговоры, даже не спрашивая, хочет ли Россия хотя бы отдаленно мирных переговоров. В это время они чувствуют себя на более сильной стороне и чувствуют, что перенимают инициативу на поле боя. В таких условиях трудно ожидать, что переговоры вообще возможны, и тем более невозможно ожидать, что переговоры приведут к какому-либо положительному результату для Украины. Требования России будут такими, что мы поймем – переговоры попросту невозможны“, – заявил Г. Науседа журналистам в Брюсселе перед началом заседания Евросовета.
„Моя идея в том, что иногда мы в Европе пытаемся заменить свое нежелание или неспособность поддерживать Украину оружием, финансами и прочим вещами, дискуссиями о всевозможных опциях или всяких вариантах. На мой взгляд, было бы гораздо честнее и справедливее, если бы мы клали оружие на стол, а не всё новые идеи на стол. И еще такие, которые не приводят к результату“, – отметил он.
Г. Науседа подчеркнул, что среди лидеров ЕС есть различные позиции относительно того, каким должен быть вклад и позиция Брюсселя по отношению к Украине. Однако, по его словам, крайне важно стремиться к прорыву в вопросе военной поддержки.
„Всё равно надо обсуждать, главное, надо откупорить эти пробки. Взять хотя бы тот же European Peace Facility (Европейский фонд мира – ELTA) – уже больше года пробка закупорена и откупорить ее невозможно“, – подчеркнул глава страны.
„Мы должны принять это решение, потому что никоим образом ни морально, ни политически нельзя оправдать, что Европа называет себя сторонником Украины, но в некоторых вопросах не решает проблемы год за годом“, – заключил Г. Науседа.
Избранный президентом США Дональд Трамп, который вскоре приступит к работе в Белом доме, заявил о своем стремлении к скорому консенсусу и завершению войны в Украине. Западные лидеры опасаются, что республиканец вынудит Киев заключить перемирие на условиях Москвы.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинско-российские мирные переговоры могут состояться только в том случае, если Украина будет сильной и не будет противостоять России в одиночку, поэтому помощь международных партнеров и особенно США жизненно важна.