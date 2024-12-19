2024.12.19 14:46

Президент Литвы о мирных переговорах: было бы честнее класть на стол оружие, а не идеи

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Orestas Gurevičius | Elta

На фоне продолжающихся дискуссий о возможных мирных переговорах между Россией и Украиной, президент Литвы Гитанас Науседа уверяет – Запад и Евросоюз (ЕС) должны поддерживать Киев оружием и оказывать другую помощь, а не предлагать и обсуждать идеи, которые, по мнению лидера страны, не приводят ни к какому результату. По мнению Г. Науседы, затягивание европейской помощи Киеву нельзя оправдать ни морально, ни политически.

„Мир важен. Но не мир любой ценой. Сейчас, мне кажется, мы обсуждаем между собой мирные переговоры, даже не спрашивая, хочет ли Россия хотя бы отдаленно мирных переговоров. В это время они чувствуют себя на более сильной стороне и чувствуют, что перенимают инициативу на поле боя. В таких условиях трудно ожидать, что переговоры вообще возможны, и тем более невозможно ожидать, что переговоры приведут к какому-либо положительному результату для Украины. Требования России будут такими, что мы поймем – переговоры попросту невозможны“, – заявил Г. Науседа журналистам в Брюсселе перед началом заседания Евросовета.

„Моя идея в том, что иногда мы в Европе пытаемся заменить свое нежелание или неспособность поддерживать Украину оружием, финансами и прочим вещами, дискуссиями о всевозможных опциях или всяких вариантах. На мой взгляд, было бы гораздо честнее и справедливее, если бы мы клали оружие на стол, а не всё новые идеи на стол. И еще такие, которые не приводят к результату“, – отметил он.

Г. Науседа подчеркнул, что среди лидеров ЕС есть различные позиции относительно того, каким должен быть вклад и позиция Брюсселя по отношению к Украине. Однако, по его словам, крайне важно стремиться к прорыву в вопросе военной поддержки.

„Всё равно надо обсуждать, главное, надо откупорить эти пробки. Взять хотя бы тот же European Peace Facility (Европейский фонд мира – ELTA) – уже больше года пробка закупорена и откупорить ее невозможно“, – подчеркнул глава страны.

„Мы должны принять это решение, потому что никоим образом ни морально, ни политически нельзя оправдать, что Европа называет себя сторонником Украины, но в некоторых вопросах не решает проблемы год за годом“, – заключил Г. Науседа.

Избранный президентом США Дональд Трамп, который вскоре приступит к работе в Белом доме, заявил о своем стремлении к скорому консенсусу и завершению войны в Украине. Западные лидеры опасаются, что республиканец вынудит Киев заключить перемирие на условиях Москвы.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинско-российские мирные переговоры могут состояться только в том случае, если Украина будет сильной и не будет противостоять России в одиночку, поэтому помощь международных партнеров и особенно США жизненно важна.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии