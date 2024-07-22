Президент Литвы о кандидате в еврокомиссары: в публичном пространстве вопрос поднимается упрощенно

„Мне немного странно, что в последнее время это превратилось в какую-то странную дискуссию. Комиссар Ландсбергис, иначе мы не будем продолжать дискуссию. Я считаю, что это немного неконструктивный подход. Я не думаю, что такое отношение сформировалось в Правительстве или где-то еще. Мне просто кажется, что этот вопрос в публичном пространстве поднимается плоско или упрощенно“, - сказал журналистам в понедельник Г. Науседа.