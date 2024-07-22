2024.07.22 17:43

Президент Литвы о кандидате в еврокомиссары: в публичном пространстве вопрос поднимается упрощенно

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Президент Гитанас Науседа говорит, что в Литве дискуссия о кандидатуре страны в еврокомиссары развернулась, по его словам, в странном направлении. По мнению главы страны, называя министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса одним из наиболее потенциальных кандидатов в Европейскую комиссию (ЕК), этот вопрос в публичном пространстве становится упрощенным. Однако президент отмечает, что Вильнюсу следует ориентироваться на портфели ЕС, связанные с экономикой.

„Мне немного странно, что в последнее время это превратилось в какую-то странную дискуссию. Комиссар Ландсбергис, иначе мы не будем продолжать дискуссию. Я считаю, что это немного неконструктивный подход. Я не думаю, что такое отношение сформировалось в Правительстве или где-то еще. Мне просто кажется, что этот вопрос в публичном пространстве поднимается плоско или упрощенно“, - сказал журналистам в понедельник Г. Науседа.

„Давайте поймем одно: портфель, о котором мы говорим, по формуле партийного распределения достался премьер-министру Эстонии Кае Каллас. Таких портфелей, управляющих внешней политикой, практически больше не осталось, либо они притянуто связаны с внешней политикой. Поэтому я думаю, что Литва могла бы прекрасно ориентироваться на экономические портфели, которые не менее важны“, - продолжил он.

„Эти портфели позволят представителю Литвы, посланнику Литвы реально участвовать в важных европейских проектах. Но если связывать это с кандидатурой Габриэлюса Ландсбергиса, то для меня экономика вряд ли совместима со сферой интересов господина Габриэлюса Ландсбергиса“, - добавил глава страны.

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