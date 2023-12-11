Президент Литвы о допуске россиян и белорусов на Олимпийские игры: надеюсь, что МОК передумает

 
ELTA
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Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
ФОТО: Shutterstock

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить отдельным спортсменам из России и Беларуси участвовать в Олимпийских играх в Париже в следующем году разочаровывает, говорит президент Гитанас Науседа. Однако он не теряет надежды, что МОК передумает и запретит спортсменам стран-агрессоров выступать под нейтральным флагом.

"Это очень разочаровывающее решение. Я все еще надеюсь, что это можно будет пересмотреть и исправить", - сказал Г. Науседа на совместной пресс-конференции президентов стран Балтии в понедельник.

"Я думаю, что олимпийские принципы не имеют ничего общего с террором, убийствами и разрушениями. Поэтому очень обидно видеть такие решения – сейчас, в критический момент войны в Украине", - сказал он.

"Мы должны оставаться едиными. Это касается не только нас, но и Олимпийского комитета, олимпийского движения", - подчеркнул глава страны.

На прошлой неделе МОК принял решение разрешить отдельным спортсменам из России и Беларуси участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве нейтральных спортсменов.

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