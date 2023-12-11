Президент Литвы о допуске россиян и белорусов на Олимпийские игры: надеюсь, что МОК передумает

"Это очень разочаровывающее решение. Я все еще надеюсь, что это можно будет пересмотреть и исправить", - сказал Г. Науседа на совместной пресс-конференции президентов стран Балтии в понедельник.

"Я думаю, что олимпийские принципы не имеют ничего общего с террором, убийствами и разрушениями. Поэтому очень обидно видеть такие решения – сейчас, в критический момент войны в Украине", - сказал он.

"Мы должны оставаться едиными. Это касается не только нас, но и Олимпийского комитета, олимпийского движения", - подчеркнул глава страны.