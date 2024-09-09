2024.09.09 08:40

Президент Литвы: нужно усилить ПВО стран Балтии

 
ru.DELFI.lt
Tiesiogiai – iš Ruklos: Gitano Nausėdos komentaras
Tiesiogiai – iš Ruklos: Gitano Nausėdos komentaras

В субботу на территории Латвии упал российский беспилотник, в связи с этим президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны стран Балтии.

„Литва осуждает нарушения Россией воздушного пространства НАТО и поддерживает пострадавших союзников. Новый инцидент в Латвии показывает, что нам необходимо усилить противовоздушную оборону стран Балтии“, - написал Г. Науседа в социальной сети Х.

„Ротационная модель ПВО должна быть реализована, как было согласовано на Вильнюсском саммите!“ - подчеркнул президент Литвы.

Об упавшем на территории Латвии российском военном беспилотнике сообщил президент этой страны Эдгарс Ринкевичс.

„Вчера в восточной части Латвии разбился российский военный беспилотник. Проводится расследование. Мы поддерживаем тесные связи с нашими союзниками. Таких инцидентов на восточном фланге НАТО становится все больше, поэтому решать их нужно коллективно“, - сообщил в воскресенье президент Латвии в социальной сети X.

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