2025.02.14 10:12

Президент Литвы: никаких переговоров без Украины – это вопрос принципа

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

В четверг президент Литовской Республики Гитанас Науседа провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе беседы глава Литвы подчеркнул, что независимость, территориальная целостность и право Украины самостоятельно определять свое будущее должны быть гарантированы. По словам президента, любые возможные мирные переговоры должны основываться на строгом соблюдении принципа „ничего об Украине без Украины“, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.

Говоря о возможных переговорах, Г. Науседа подчеркнул, что конечной целью должно быть не временное прекращение огня, а устойчивый и долгосрочный мир. „Переговоры должны быть направлены не только на завершение войны, но и на прекращение агрессии. Мы не можем создавать условия для того, чтобы Россия усилила свой военный потенциал и вновь угрожала всему западному миру“, – заявил президент Литвы.

Глава государства подчеркнул, что Украина вместе с Европой должна участвовать в переговорах с позиции силы. Он также вновь отметил, что наиболее надежной и практичной гарантией безопасности Украины является ее членство в НАТО.

Как указывает офис главы страны, президенты Литвы и Украины также обсудили Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая начнется в пятницу. „Европа должна очень быстро и очень серьезно принять решение о своем военном присутствии в Украине“, – сказал Г. Науседа.

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