Президент Литвы: никаких переговоров без Украины – это вопрос принципа

В ходе беседы глава Литвы подчеркнул, что независимость, территориальная целостность и право Украины самостоятельно определять свое будущее должны быть гарантированы. По словам президента, любые возможные мирные переговоры должны основываться на строгом соблюдении принципа „ничего об Украине без Украины“, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.

Говоря о возможных переговорах, Г. Науседа подчеркнул, что конечной целью должно быть не временное прекращение огня, а устойчивый и долгосрочный мир. „Переговоры должны быть направлены не только на завершение войны, но и на прекращение агрессии. Мы не можем создавать условия для того, чтобы Россия усилила свой военный потенциал и вновь угрожала всему западному миру“, – заявил президент Литвы.