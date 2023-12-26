Президент Литвы: ни у кого нет ответа на вопрос, когда может измениться поведение России

"Это будет зависеть от сценария войны в Украине. Если России не удастся повернуть все в свою пользу, то, конечно же, она застрянет там надолго и не сможет воевать на нескольких фронтах. Если все будет иначе, и Запад вдруг отвернется от Украины, не будет предоставлять ей необходимую помощь... Да, тогда может случиться так, но вероятность такого сценария невелика", – сказал в интервью TV3 Науседа, комментируя возобновившиеся в последнее время разговоры об угрозе со стороны России в адрес НАТО.