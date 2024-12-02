Президент Литвы: необходимо обеспечить достаточное финансирование оборонной промышленности ЕС

Президент еще раз поздравил У. фон дер Ляйен с переизбранием и выразил уверенность в том, что возглавляемая ею Комиссия будет способствовать преодолению вызовов, стоящих перед Европейским союзом, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.
„В условиях сложной ситуации с безопасностью в Европе крайне важно продолжать уделять внимание достаточному финансированию оборонной промышленности Европы. Это особенно актуально для стран Европейского союза, которые граничат с Россией и Беларусью и подвергаются наибольшей угрозе“, – отметил глава Литвы.
По словам президента, Европейский союз должен всеми возможными средствами поддерживать Украину, которая сейчас сталкивается с жестокой войной, развязанной Россией, а также продолжать расширять санкции против России, особенно в отношении ее энергетического и финансового секторов.
Как указывается в сообщении, президент Литвы и председатель Европейской комиссии также обсудили вызывающую беспокойство ситуацию в Грузии. Как подчеркнул Г. Науседа, Европейский союз не может допустить, чтобы Грузия превратилась во вторую Беларусь. Глава государства, который ранее общался по телефону с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, отметил, что Литва с сожалением наблюдает за решениями Правительства Грузии, отказывающегося от перспективы членства в ЕС, и подчеркнул, что Литва твердо поддерживает стремления президента Грузии и грузинского народа сохранить европейскую перспективу страны.