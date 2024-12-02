Президент Литвы: необходимо обеспечить достаточное финансирование оборонной промышленности ЕС

Как указывается в сообщении, президент Литвы и председатель Европейской комиссии также обсудили вызывающую беспокойство ситуацию в Грузии. Как подчеркнул Г. Науседа, Европейский союз не может допустить, чтобы Грузия превратилась во вторую Беларусь. Глава государства, который ранее общался по телефону с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, отметил, что Литва с сожалением наблюдает за решениями Правительства Грузии, отказывающегося от перспективы членства в ЕС, и подчеркнул, что Литва твердо поддерживает стремления президента Грузии и грузинского народа сохранить европейскую перспективу страны.