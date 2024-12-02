2024.12.02 12:38

Президент Литвы: необходимо обеспечить достаточное финансирование оборонной промышленности ЕС

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Prezidentas Gitanas Nausėda ir EK pirmininkė Ursula von der Leyen. Roberto Dačkaus (LR kanceliarija) nuotr.
Prezidentas Gitanas Nausėda ir EK pirmininkė Ursula von der Leyen. Roberto Dačkaus (LR kanceliarija) nuotr.
ФОТО: ELTA

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа провел телефонный разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, второй срок полномочий которой начинается сегодня. Глава государства обсудил с председателем Европейской комиссии вопросы безопасности и обороны Европейского союза, а также ситуацию в Грузии.

Президент еще раз поздравил У. фон дер Ляйен с переизбранием и выразил уверенность в том, что возглавляемая ею Комиссия будет способствовать преодолению вызовов, стоящих перед Европейским союзом, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

„В условиях сложной ситуации с безопасностью в Европе крайне важно продолжать уделять внимание достаточному финансированию оборонной промышленности Европы. Это особенно актуально для стран Европейского союза, которые граничат с Россией и Беларусью и подвергаются наибольшей угрозе“, – отметил глава Литвы.

По словам президента, Европейский союз должен всеми возможными средствами поддерживать Украину, которая сейчас сталкивается с жестокой войной, развязанной Россией, а также продолжать расширять санкции против России, особенно в отношении ее энергетического и финансового секторов.

Как указывается в сообщении, президент Литвы и председатель Европейской комиссии также обсудили вызывающую беспокойство ситуацию в Грузии. Как подчеркнул Г. Науседа, Европейский союз не может допустить, чтобы Грузия превратилась во вторую Беларусь. Глава государства, который ранее общался по телефону с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, отметил, что Литва с сожалением наблюдает за решениями Правительства Грузии, отказывающегося от перспективы членства в ЕС, и подчеркнул, что Литва твердо поддерживает стремления президента Грузии и грузинского народа сохранить европейскую перспективу страны.

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