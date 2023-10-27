Президент Литвы не сомневается, что ЕС окажет Украине финансовую поддержку

"Это был обмен мнениями по поводу самих принципов. В своем выступлении я подчеркнул сторону увеличения расходов и, без сомнения, сумма в 50 млрд евро для Украины прозвучала сегодня из уст многих лидеров. Можно сказать, что абсолютное большинство не обсуждает этот вопрос и считает, что поддержка Украины на данный момент является нашим главным приоритетом", - о рассматриваемом фонде поддержки Украины в Брюсселе рассказал президент.

"И, несмотря на все вызовы на Ближнем Востоке, мы должны искать не только меры военной помощи, но и помочь Украине не развалиться как экономике, как государству, что невозможно без финансовых вливаний", - добавил Г. Науседа.

Однако в данный момент между европейскими лидерами есть разногласия, откуда следует брать средства для создания фонда поддержки Украины, говорит президент.