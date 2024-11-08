2024.11.08 12:37

Президент Литвы: не считаю возможной работу Жемайтайтиса в правительстве

 
Игнас Добровольскас
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что не видит возможностей для работы главы партии „Заря Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса в новом правительстве, поскольку этом может создать проблемы в деле осуществления „активной и эффективной“ внешней политики. Кроме того, по его словам, решение соцдемов пригласить эту партию в правящую коалицию может быть обусловлено тем фактом, что хотят заручиться большинством, которое утвердит Гинтаутаса Палуцкаса на посту премьер-министра.

„Я уже высказал свою позицию по Жемайтайтису, она не меняется, я не вижу возможностей для работы Жемайтайтиса в правительстве. Это не что-то личное, это намного более серьезные вещи, связанные с тем, что у нас будет много проблем в деле осуществления активной и эффективной внешней политики, если мы примем решения, которые с этим нельзя сочетать“, – сказал Науседа.

„Зарю Немана“ пригласили соцдемы, никто извне ее не навязывал. Я думаю, что этот выбор во многом обусловлен желанием заручиться таким правящим большинством, которое утвердит Палуцкаса на посту премьер-министра. Чтобы не было неприятных неожиданностей“, – сказал президент.

Он уверяет, что сейчас идет борьба за наилучшие позиции при переговорах в будущей правящей коалиции и принимает происходящее, как „шумовой фон“. Однако глава страны акцентировал, что если в ближайшие выходные переговоры не приведут к желаемому результату, ему придется „вмешаться“ в процесс и пытаться согласовать позиции.

„Я жду окончания этих переговоров. Если в выходные переговоры не увенчаются успехом, придется вмешаться и пытаться согласовать позиции. Но я очень надеюсь, что это не потребуется, процесс будет завершен в ближайшие дни“, – сказал он.

Глава страны также сказал, что Вилия Блинкявичюте никуда не пропала.

„Госпожа Блинкявичюте на самом деле формирует коалицию, все в порядке. Они ведут переговоры с коллегами. Она никуда не пропала, с Блинкявичпте и другими лидерами соцдемов мы поддерживаем связь, я думаю, что важно, чтобы завершился процесс, чтобы были расставлены все точки и мы могли бы говорить не о том, кто и чего требует, а кто занимает позиции министерств и начинает работу“, – сказал Науседа.

Vilija Blinkevičiūtė

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