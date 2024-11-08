Президент Литвы: не считаю возможной работу Жемайтайтиса в правительстве

„Я уже высказал свою позицию по Жемайтайтису, она не меняется, я не вижу возможностей для работы Жемайтайтиса в правительстве. Это не что-то личное, это намного более серьезные вещи, связанные с тем, что у нас будет много проблем в деле осуществления активной и эффективной внешней политики, если мы примем решения, которые с этим нельзя сочетать“, – сказал Науседа.
„Зарю Немана“ пригласили соцдемы, никто извне ее не навязывал. Я думаю, что этот выбор во многом обусловлен желанием заручиться таким правящим большинством, которое утвердит Палуцкаса на посту премьер-министра. Чтобы не было неприятных неожиданностей“, – сказал президент.
Он уверяет, что сейчас идет борьба за наилучшие позиции при переговорах в будущей правящей коалиции и принимает происходящее, как „шумовой фон“. Однако глава страны акцентировал, что если в ближайшие выходные переговоры не приведут к желаемому результату, ему придется „вмешаться“ в процесс и пытаться согласовать позиции.
„Я жду окончания этих переговоров. Если в выходные переговоры не увенчаются успехом, придется вмешаться и пытаться согласовать позиции. Но я очень надеюсь, что это не потребуется, процесс будет завершен в ближайшие дни“, – сказал он.
Глава страны также сказал, что Вилия Блинкявичюте никуда не пропала.
„Госпожа Блинкявичюте на самом деле формирует коалицию, все в порядке. Они ведут переговоры с коллегами. Она никуда не пропала, с Блинкявичпте и другими лидерами соцдемов мы поддерживаем связь, я думаю, что важно, чтобы завершился процесс, чтобы были расставлены все точки и мы могли бы говорить не о том, кто и чего требует, а кто занимает позиции министерств и начинает работу“, – сказал Науседа.