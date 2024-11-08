Президент Литвы: не считаю возможной работу Жемайтайтиса в правительстве

„Я жду окончания этих переговоров. Если в выходные переговоры не увенчаются успехом, придется вмешаться и пытаться согласовать позиции. Но я очень надеюсь, что это не потребуется, процесс будет завершен в ближайшие дни“, – сказал он.

„Госпожа Блинкявичюте на самом деле формирует коалицию, все в порядке. Они ведут переговоры с коллегами. Она никуда не пропала, с Блинкявичпте и другими лидерами соцдемов мы поддерживаем связь, я думаю, что важно, чтобы завершился процесс, чтобы были расставлены все точки и мы могли бы говорить не о том, кто и чего требует, а кто занимает позиции министерств и начинает работу“, – сказал Науседа.