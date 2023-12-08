Президент Литвы не отрекается от критики в адрес Службы по защите прав ребенка: нельзя вести себя как слон в посудной лавке

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Tomas Vinickas

Президент Гитанас Науседа не отрекается от своей критики в адрес учреждений по защите прав ребенка. Сам глава государства говорит, что критика в такой ситуации полезна и призывает учреждения честно оценивать свою работу.

"Когда права ребенка защищаются с травмированием ребенка, возможно, не на месяцы, не на годы, а на десятилетия, это уже не защита прав ребенка. В следующий раз мы должны честно сказать себе: действительно ли мы сделали все, чтобы процедура была реализована приемлемым для всех способом, даже тогда, когда добиться этого крайне сложно", – прокомментировал в четверг журналистам Г. Науседа.

"Речь идет о хрустале, речь идет о человеческой жизни, и нельзя вести себя как слон в посудной лавке", – добавил он.

Глава государства заверил, что его критика направлена ​​против системы в целом, а Офис президента выступает за выполнение решений судов и защиту прав детей.

"Сегодня критика полезна для всех. И для меня критика полезна. Не следует воспринимать ее как впечатление, что критикуют саму систему", – сказал президент.

После того, как недавно в публичном пространстве распространилось видео, на котором ребенка принудительно изымают у матери, в четверг в Сейме было инициировано обсуждение упомянутой ситуации.

В качестве докладчиков были приглашены Контролер по защите прав ребенка Эдита Жобене и директор Службы по защите прав ребенка и усыновлению И. Скуодене.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии