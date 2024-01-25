Президент Литвы: не должно возникнуть никаких препятствий членству Швеции в НАТО

"На мой взгляд, больше не должно возникнуть никаких серьезных препятствий. Я очень рад, что тот первый толчок к членству Швеции в НАТО был сделан в Вильнюсе", – прокомментировал Г. Науседа журналистам в Радвилишкис в среду.

"Премьер-министр Венгрии неоднократно заявлял, что если Турция одобрит, то он больше не будет создавать особых барьеров, надеюсь, он сдержит свое слово", – сказал президент.

Во вторник парламент Турции ратифицировал членство Швеции в НАТО после более чем годичной задержки, что помешало усилиям Запада по решительному реагированию на войну России в Украине.

После того как Реджеп Тайип Эрдоган выразил открытую поддержку, законодатели 287 голосами за и 55 против одобрили стремление Швеции стать 32-м членом альянса.