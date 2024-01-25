Президент Литвы: не должно возникнуть никаких препятствий членству Швеции в НАТО

 
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Turkijos Prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas,  NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas, Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas
Turkijos Prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas,  NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas, Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas
ФОТО: AP / Scanpix

После того как Турция ратифицировала членство Швеции в НАТО, президент Гитанас Науседа считает, что Венгрия должна поступить аналогично. По словам главы государства, он не видит никаких препятствий для вступления Швеции в Альянс.

"На мой взгляд, больше не должно возникнуть никаких серьезных препятствий. Я очень рад, что тот первый толчок к членству Швеции в НАТО был сделан в Вильнюсе", – прокомментировал Г. Науседа журналистам в Радвилишкис в среду.

"Премьер-министр Венгрии неоднократно заявлял, что если Турция одобрит, то он больше не будет создавать особых барьеров, надеюсь, он сдержит свое слово", – сказал президент.

Во вторник парламент Турции ратифицировал членство Швеции в НАТО после более чем годичной задержки, что помешало усилиям Запада по решительному реагированию на войну России в Украине.

После того как Реджеп Тайип Эрдоган выразил открытую поддержку, законодатели 287 голосами за и 55 против одобрили стремление Швеции стать 32-м членом альянса.

В среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, во время телефонного разговора с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, в очередной раз подтвердил свою "поддержку" членства Швеции в альянсе безопасности.

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