Президент Литвы: не будет никакой Третьей мировой войны

„Не будет никакой Третьей мировой войны. Я думаю, что позиция основных государств, вовлеченных в конфликт или в его водоворот, определенно не такая, чтобы спровоцировать Третью мировую войну. Но ситуация непростая. Без сомнения, нам нужно очень хорошо поработать на саммите НАТО, чтобы уехать из Гааги с высоко поднятой головой и сказать – как мы это делали и раньше, кстати, во время первого срока президента Дональда Трампа – смотрите, несмотря на мрачные прогнозы, мы стали сильнее. И это, безусловно, возможно сделать“, - заявил Науседа в пятницу в эфире телеканала TV3, подчеркнув, что это будет напрямую зависеть от того, какой моральный и финансовый вклад Европа внесет в увеличение финансирования обороны.