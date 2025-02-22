Президент Литвы: не будет никакой Третьей мировой войны

„Не будет никакой Третьей мировой войны. Я думаю, что позиция основных государств, вовлеченных в конфликт или в его водоворот, определенно не такая, чтобы спровоцировать Третью мировую войну. Но ситуация непростая. Без сомнения, нам нужно очень хорошо поработать на саммите НАТО, чтобы уехать из Гааги с высоко поднятой головой и сказать – как мы это делали и раньше, кстати, во время первого срока президента Дональда Трампа – смотрите, несмотря на мрачные прогнозы, мы стали сильнее. И это, безусловно, возможно сделать“, - заявил Науседа в пятницу в эфире телеканала TV3, подчеркнув, что это будет напрямую зависеть от того, какой моральный и финансовый вклад Европа внесет в увеличение финансирования обороны.
Вернувшись в Белый дом, Дональд Трамп начал мирные переговоры по Украине, которая уже три года страдает от войны. В последнее время нет сомнений, что во время них Россия может вернуться к ультиматумам, которые она предъявляла НАТО в 2021 году. В то время Москва настаивала на том, чтобы Альянс не принимал новых членов, и призывала не создавать новые военные базы на территории бывших советских республик.
Поэтому риторика Трампа в отношении Украины и его сильная ориентация на ожидания России вызывают обеспокоенность европейских стран.