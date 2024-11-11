2024.11.11 15:53

Президент Литвы назвал ошибкой создание коалиции с "Зарей Немана"

 
Гайле Ярушевичюте-Моцкувене
ru.DELFI.lt
ELTA
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Президент Гитанас Науседа называет ошибкой решение правящей Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) сформировать коалицию с „Зарей Немана“, возглавляемой обвиняемым в антисемитизме Ремигиюсом Жемайтайтисом.

„Я пытался объяснить, с какими проблемами может столкнуться эта коалиция. Я думаю, что была совершена ошибка, и доказывать, что это не ошибка, коалиции придется доказывать в ближайшие недели“, - в понедельник журналистам сказал Г. Науседа.

Несмотря на критику со стороны иностранных партнеров, Социал-демократическая партия (СДПЛ), формирующая правящее большинство, в понедельник подписала коалиционное соглашение с „Зарей Немана“ и Союзом демократов „Во имя Литвы“.

Участие в коалиции возглавляемой Р. Жемайтайтисом партии подверглось и международной критике. Критику и свою позицию по поводу решения высказали политики Германии, Польши и США.

В день приведения к присяге нового Сейма активисты организуют возле парламента акцию протеста под названием „Десять минут молчания“.

Как сообщили организаторы, в четверг, когда новый Сейм будет приведен к присяге в здании парламента, участники протеста обратятся к социал-демократам, демократам „Во имя Литвы“ и президенту страны Гитанасу Науседе с просьбой о переменах в коалиции.

В ходе акции собравшиеся планируют почтить минутами молчания ценности, которые, по мнению организаторов, готова попрать сформированная коалиция: политическую порядочность, международную репутацию Литвы, память о некогда убитых еврейских гражданах Литвы, надежность данных обещаний и заявлений.

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