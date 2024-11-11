Президент Литвы назвал ошибкой создание коалиции с "Зарей Немана"

„Я пытался объяснить, с какими проблемами может столкнуться эта коалиция. Я думаю, что была совершена ошибка, и доказывать, что это не ошибка, коалиции придется доказывать в ближайшие недели“, - в понедельник журналистам сказал Г. Науседа.
Несмотря на критику со стороны иностранных партнеров, Социал-демократическая партия (СДПЛ), формирующая правящее большинство, в понедельник подписала коалиционное соглашение с „Зарей Немана“ и Союзом демократов „Во имя Литвы“.
Участие в коалиции возглавляемой Р. Жемайтайтисом партии подверглось и международной критике. Критику и свою позицию по поводу решения высказали политики Германии, Польши и США.
В день приведения к присяге нового Сейма активисты организуют возле парламента акцию протеста под названием „Десять минут молчания“.
Как сообщили организаторы, в четверг, когда новый Сейм будет приведен к присяге в здании парламента, участники протеста обратятся к социал-демократам, демократам „Во имя Литвы“ и президенту страны Гитанасу Науседе с просьбой о переменах в коалиции.
В ходе акции собравшиеся планируют почтить минутами молчания ценности, которые, по мнению организаторов, готова попрать сформированная коалиция: политическую порядочность, международную репутацию Литвы, память о некогда убитых еврейских гражданах Литвы, надежность данных обещаний и заявлений.