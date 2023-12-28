Президент Литвы: налог на оборону может быть принят в 2024 году

Например, если речь идет о дополнительном проценте НДС, то это должно быть реализовано вместе с мерами по льготной ставке НДС на продовольственные товары с компенсацией финансовых потерь для наиболее социально незащищенных слоев населения", – пояснил он.

Г. Науседа также заявил, что, несмотря на то что варианты оборонного налога рассмотрены, политики не хотят его обсуждать из-за боязни общественной реакции. И все же, по его словам, литовцы понимают необходимость обороны, поэтому допускают введение налога.

"В экспертном смысле я думаю, что варианты достаточно ясные для рассмотрения. С политической точки зрения я думаю, что они недостаточно продвинутые, потому что до сих пор партии как бы отодвигали этот вопрос от себя, поскольку понимали, что речи будут противоречивыми", – сказал Г. Науседа.