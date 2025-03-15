2025.03.15 14:25

Президент Литвы: надо увеличивать давление на Россию

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Надо увеличить давление на Россию через санкции и другие меры, это единая позиция всех стран „Коалиции желающих“, сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

В субботу глава страны участвовал в удаленной встрече „коалиции желающих“. Во время беседы с лидерами других стран обсудили гарантии безопасности и помощь Украине.

Встреча была организована по инициативе премьер-министра Великобритании Кира Стармера. На виртуальной встрече присутствовали главы 26 стран, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского, нового премьер-министра Канады Марка Карни, генсека НАТО Марка Рютте, а также главы Австралии, Новой Зеландии и члены ЕК

Напомним, что в начале марта в Лондоне на встрече союзников Украины Стармер представил четыре шага, о которых договорились на встрече лидеров. Было решено продолжать оказывать военную помощь Украине и увеличивать экономическое давление на Россию, также подчеркнули, что надо добиваться долгосрочного мира, гарантирующего суверенитет и безопасность Украины, а Киев должен сидеть за столом переговоров.

В числе шагов – обязательство в случае мира добиваться сдерживания России от любого другого вторжения России в Украину. Договорились и о создании „коалиции желающих“, которая будет защищать Украину и поддерживать мир в стране.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии