Президент Литвы: надо увеличивать давление на Россию

В субботу глава страны участвовал в удаленной встрече „коалиции желающих“. Во время беседы с лидерами других стран обсудили гарантии безопасности и помощь Украине.

Встреча была организована по инициативе премьер-министра Великобритании Кира Стармера. На виртуальной встрече присутствовали главы 26 стран, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского, нового премьер-министра Канады Марка Карни, генсека НАТО Марка Рютте, а также главы Австралии, Новой Зеландии и члены ЕК

Напомним, что в начале марта в Лондоне на встрече союзников Украины Стармер представил четыре шага, о которых договорились на встрече лидеров. Было решено продолжать оказывать военную помощь Украине и увеличивать экономическое давление на Россию, также подчеркнули, что надо добиваться долгосрочного мира, гарантирующего суверенитет и безопасность Украины, а Киев должен сидеть за столом переговоров.