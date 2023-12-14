Президент Литвы надеется на скорую встречу с премьер-министром Польши

 
ELTA
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Donaldas Tuskas
Donaldas Tuskas
ФОТО: Reuters / Scanpix

Президент Гитанас Науседа, находящийся с визитом в Брюсселе, надеется на встречу с новым премьер-министром Польши Дональдом Туском. По словам главы страны, у политиков будет возможность пообщаться в рамках заседания Европейского совета, но ожидается и двусторонняя встреча.

"Учитывая, что мы будем находиться в одном помещении и будем общаться как формально, так и неофициально, такие возможности (встретиться) будут", - заявил журналистам Г. Науседа накануне заседания Европейского совета в Брюсселе.

"Конечно, в ходе такой фрагментарной встречи будет довольно сложно обсудить все детали и технические вопросы взаимоотношений между нашими государствами, но я действительно думаю, что двусторонняя (...) встреча обязательно состоится", - сказал он.

Польский Сейм в понедельник избрал Дональда Туска премьер-министром.

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