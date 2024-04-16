Президент Литвы надеется, что кандидаты на пост министра образования ему будут представлены в ближайшее время

"Думаю, премьер-министр воспользуется временем до отпуска, чтобы выбрать кандидатуру, подходящую для конкретных нынешних обстоятельств, потому что министру образования, науки и спорта придется решать конкретные вопросы и с четким временным горизонтом – до осени этого года", - во вторник в Каунасском районе журналистам сказал Г. Науседа.

"Надеюсь, скоро мы сможем сказать, что у нас есть решение", - добавил он.

Глава страны не пожелал комментировать, согласится ли он на возвращение в кресло министра Юргиты Шюгждинене, ранее возглавлявшей Министерство образования, науки и спорта.

"Я не хочу комментировать предполагаемые фамилии или высказываться в сослагательном наклонении", - сказал Г. Науседа.