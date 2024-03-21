Президент Литвы на саммите за демократию: мы не можем позволить России ослабить основы демократии

"Сегодня мы видим четкую линию, отделяющую наш свободный мир от тех, кто хочет его уничтожить. Не только физические угрозы, но и поток пропаганды и дезинформации постоянно стремятся проникнуть внутрь", - сказал президент, подчеркнув, что почти каждое демократическое общество в последнее время испытывает давление со стороны технологически развитой вредоносной кибернетической и информационной деятельности.

В ходе дискуссии, посвященной обсуждению влияния новых технологий и дезинформации на демократические выборы, глава Литвы подчеркнул, что агрессивная война, которую Россия ведет против Украины уже третий год, не ограничивается полем боя, а переходит и в информационное пространство, распространяется через государственные границы, превращая каждого сторонника Украины в потенциальную мишень. Это соответствует давней и уже как минимум два десятилетия неизменной главной цели России – ослабить основы демократии во всем мире, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

По словам главы Литвы, сила демократических государств всегда заключалась в гарантированной их гражданам возможности участвовать в свободных и честных выборах.

Однако зависимость демократических институтов от доверия граждан также приводит к определенной хрупкости каждой демократической системы. Этим стремится воспользоваться не только Россия, но и многие другие авторитарные государства или негосударственные деятели.

"Подорвать это доверие – значит подорвать демократию. Во всяком случае, так считают многие автократы, которые спешат воспользоваться уязвимостями", - сказал президент, отметив, что только в 2024 году почти половина населения планеты будут принимать участие в голосовании, и многие из них станут объектами дезинформации и целенаправленных манипуляций.