2024.11.08 10:44

Президент Литвы на саммите в Будапеште: "Будущее Европы зависит от единства перед вызовами"

 
ru.DELFI.lt
ELTA
президент Литовской Республики Гитанас Науседа принял участие в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште
президент Литовской Республики Гитанас Науседа принял участие в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште
ФОТО: Robertas Dačkus | Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos

В четверг президент Литовской Республики Гитанас Науседа принял участие в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште. Основными темами саммита стали вызовы европейской безопасности, вопросы миграции и экономической безопасности.

Обращаясь к лидерам более чем 50 европейских стран и международных институтов, президент подчеркнул, что будущее Европы будет определяться ее способностью решать основные геополитические вызовы, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

„Наша безопасность – не только экономическая – зависит от готовности инвестировать в энергетическую независимость, развивать технологии и инновации, а также от способности укреплять сотрудничество с США и другими стратегическими партнерами“, – отметил президент.

Г. Науседа подчеркнул, что для сохранения конкурентоспособности и устойчивости Европе необходимо уделять больше внимания энергетическому сектору: производить больше энергии и сокращать ее импорт из-за рубежа. Президент также отметил, что серьезную обеспокоенность вызывает недавний рост импорта российского СПГ в ЕС, который достиг 20 процентов.

Литва прилагает большие усилия для достижения полной энергетической независимости. Заключительным шагом станет синхронизация стран Балтии с электросетями континентальной Европы, запланированная на 9 февраля 2025 года“, – сказал глава государства.

Как указывается в сообщении, президент также обратил внимание европейских лидеров на необходимость более эффективной защиты критической инфраструктуры. Глава Литвы призвал все страны региона Балтийского моря к сотрудничеству в рамках ЕС и НАТО, а также к разработке необходимых инструментов для обеспечения устойчивости критической инфраструктуры.

Кроме того, президент подчеркнул важность сотрудничества между Европой и США.

„США были и должны оставаться нашим главным геополитическим партнером. Никакие результаты выборов в США или в Европе не изменят этого. Наш главный общий приоритет – остановить Россию и положить конец жестокой войне, которую она развязала в Украине“, – отметил Г. Науседа.

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