Президент Литвы на саммите в Будапеште: "Будущее Европы зависит от единства перед вызовами"

Г. Науседа подчеркнул, что для сохранения конкурентоспособности и устойчивости Европе необходимо уделять больше внимания энергетическому сектору: производить больше энергии и сокращать ее импорт из-за рубежа. Президент также отметил, что серьезную обеспокоенность вызывает недавний рост импорта российского СПГ в ЕС, который достиг 20 процентов.

„Наша безопасность – не только экономическая – зависит от готовности инвестировать в энергетическую независимость, развивать технологии и инновации, а также от способности укреплять сотрудничество с США и другими стратегическими партнерами“, – отметил президент.

Обращаясь к лидерам более чем 50 европейских стран и международных институтов, президент подчеркнул, что будущее Европы будет определяться ее способностью решать основные геополитические вызовы, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

„Литва прилагает большие усилия для достижения полной энергетической независимости. Заключительным шагом станет синхронизация стран Балтии с электросетями континентальной Европы, запланированная на 9 февраля 2025 года“, – сказал глава государства.

Как указывается в сообщении, президент также обратил внимание европейских лидеров на необходимость более эффективной защиты критической инфраструктуры. Глава Литвы призвал все страны региона Балтийского моря к сотрудничеству в рамках ЕС и НАТО, а также к разработке необходимых инструментов для обеспечения устойчивости критической инфраструктуры.

Кроме того, президент подчеркнул важность сотрудничества между Европой и США.