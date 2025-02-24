Президент Литвы на саммите по поддержке Украины: безопасность Украины – это безопасность Европы

По словам президента, необходимо масштабно инвестировать в украинскую оборонную промышленность, чтобы восполнить пробелы в производственных мощностях и обеспечить максимальную самостоятельность Украины, а также закупать как можно больше предназначенного для Украины вооружения у самой Украины. Следует также разрабатывать новые и расширять существующие программы подготовки Вооруженных сил Украины, что повысит их боеготовность, эффективность и интеграцию с силами НАТО. Часть такой подготовки должна проходить на территории Украины.