2025.02.24 14:18

Президент Литвы на саммите по поддержке Украины: безопасность Украины – это безопасность Европы

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Президент Литвы на саммите по поддержке Украины
Президент Литвы на саммите по поддержке Украины
ФОТО: Pool /Ukrainian Presidentia | ZUMAPRESS.com

В понедельник президент Литовской Республики Гитанас Науседа прибыл с рабочим визитом в Киеве, где он принял участие в саммите по поддержке Украины.

Глава государства представил позицию Литвы и подчеркнул, что третья годовщина полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, – это возможность подтвердить наше общее обязательство продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

„Нет времени ждать. Безопасность Европы зависит от безопасности Украины“, – сказал Г. Науседа.

Президент Литвы призвал все страны, которые поддерживают Украину, продолжать поставки современного вооружения, соответствующего ее потребностям, включая системы противовоздушной обороны и дальнобойные средства, а также передавать военные технологии и совместно поддерживать проекты по научным исследованиям и разработкам в сфере обороны.

По словам президента, необходимо масштабно инвестировать в украинскую оборонную промышленность, чтобы восполнить пробелы в производственных мощностях и обеспечить максимальную самостоятельность Украины, а также закупать как можно больше предназначенного для Украины вооружения у самой Украины. Следует также разрабатывать новые и расширять существующие программы подготовки Вооруженных сил Украины, что повысит их боеготовность, эффективность и интеграцию с силами НАТО. Часть такой подготовки должна проходить на территории Украины.

Как указывает офис президента, глава государства также подчеркнул необходимость обеспечения постоянной финансовой поддержки военных нужд Украины, приведя в пример обязательство Литвы выделять на эти цели не менее 0,25 проц. своего ВВП.

Говоря о перспективах членства Украины в ЕС, Г. Науседа отметил, что ориентировочной датой вступления Украины в Евросоюз могло бы стать начало 2030 года, а первый переговорный пакет мог бы быть открыт уже в ближайшие недели.

„Украине нужны надежные гарантии безопасности. Членство в НАТО, безусловно, является лучшим, наиболее эффективным и, я убежден, самым экономичным вариантом. Этот вариант должен оставаться на столе, чтобы укрепить нашу переговорную позицию“, – подчеркнул глава государства.

Помимо лидеров Литвы и Украины, в дискуссии приняли участие президенты Финляндии и Латвии, а также премьер-министры Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Канады, Норвегии и Швеции, председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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