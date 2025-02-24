Президент Литвы на саммите по поддержке Украины: безопасность Украины – это безопасность Европы

Глава государства представил позицию Литвы и подчеркнул, что третья годовщина полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, – это возможность подтвердить наше общее обязательство продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.
„Нет времени ждать. Безопасность Европы зависит от безопасности Украины“, – сказал Г. Науседа.
Президент Литвы призвал все страны, которые поддерживают Украину, продолжать поставки современного вооружения, соответствующего ее потребностям, включая системы противовоздушной обороны и дальнобойные средства, а также передавать военные технологии и совместно поддерживать проекты по научным исследованиям и разработкам в сфере обороны.
По словам президента, необходимо масштабно инвестировать в украинскую оборонную промышленность, чтобы восполнить пробелы в производственных мощностях и обеспечить максимальную самостоятельность Украины, а также закупать как можно больше предназначенного для Украины вооружения у самой Украины. Следует также разрабатывать новые и расширять существующие программы подготовки Вооруженных сил Украины, что повысит их боеготовность, эффективность и интеграцию с силами НАТО. Часть такой подготовки должна проходить на территории Украины.
Как указывает офис президента, глава государства также подчеркнул необходимость обеспечения постоянной финансовой поддержки военных нужд Украины, приведя в пример обязательство Литвы выделять на эти цели не менее 0,25 проц. своего ВВП.
Говоря о перспективах членства Украины в ЕС, Г. Науседа отметил, что ориентировочной датой вступления Украины в Евросоюз могло бы стать начало 2030 года, а первый переговорный пакет мог бы быть открыт уже в ближайшие недели.
„Украине нужны надежные гарантии безопасности. Членство в НАТО, безусловно, является лучшим, наиболее эффективным и, я убежден, самым экономичным вариантом. Этот вариант должен оставаться на столе, чтобы укрепить нашу переговорную позицию“, – подчеркнул глава государства.
Помимо лидеров Литвы и Украины, в дискуссии приняли участие президенты Финляндии и Латвии, а также премьер-министры Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Канады, Норвегии и Швеции, председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.